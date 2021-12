Ekspert alarmuje: Omikron nabył większość możliwych mutacji!

Powodem do niepokoju jest fakt, że koronwirus nabył praktycznie większość możliwych mutacji, które w naszym modelowaniu przewidywały jego zwiększoną zdolność do transmisji między ludźmi - powiedział PAP doktor Maciej Tarkowski, immunolog z laboratorium wydziału chorób zakaźnych na uniwersytecie w Mediolanie. Przyznał, że niepokój o najnowszy wariant, Omikron, może być słuszny.

„Teraz trzeba czekać, by móc ustalić, czy ten wirus jest jeszcze bardziej zjadliwy niż Delta i czy ma większy potencjał przenoszenia. Oby jednak nie” - dodał polski naukowiec z Lombardii. Przyznał, że powstawanie nowych wariantów to „istny totalizator”.

Spytany o to, czy jest powód do zaniepokojenia odparł: „Powód do niepokoju na pewno jest, ale trzeba jeszcze poczekać, by ustalić, czy to przeobrazi się w problem globalny i czy Omikron wyprze Deltę”.