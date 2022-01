Nowa wersja Omikrona? Brytyjczycy biorą go pod lupę!

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) uznała w piątek wersję wariantu Omikron koronawirusa oznaczoną symbolem BA.2 za wariant pod obserwacją, choć zaznaczyła, że liczba wykrytych przypadków w Wielkiej Brytanii jest bardzo niska.

Wariant pod obserwacją to kategoria poniżej wariantu niepokojącego. UKHSA poinformowała, że do 10 stycznia w wyniku sekwencjonowania genomu zidentyfikowano w Wielkiej Brytanii zaledwie 53 przypadki tej odmiany Omikronu.

O odkryciu nowej odmiany Omikronu brytyjscy naukowcy informowali na początku grudnia. Od tej obecnie dominującej różni się ona brakiem jednej ze zmian genetycznych, co powoduje, że jest ona trudniejsza do zidentyfikowania przy pomocy testów typu PCR i konieczne jest do tego pełne sekwencjonowanie genomu.