Dworczyk: Skracamy czas między podaniem I i II dawki szczepionki

Skrócenie terminu między przyjęciem pierwszej i drugiej dawki szczepionki przeciw COVID-19 do 35 dni od przyszłego tygodnia w przypadku wszystkich szczepionek dwudawkowych zapowiedział pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Ponadto ozdrowieńcy będą mogli przyjąć szczepionkę po miesiącu od uzyskania pozytywnego wyniku testu

W związku ze stanowiskiem Rady Medycznej […] podjęliśmy decyzję o skróceniu okresu Między podaniem pierwszej i drugiej dawki. Otóż do tej pory jeśli chodzi o szczepionkę Moderna to było 42 dni, skracamy to do 35 dni. […] Jeśli chodzi o szczepionkę Pfizer, to też były 42 dni - też skracamy do 35 dni. Jeśli chodzi o AstraZenekę, to ta zmiana jest największa, bo z 84 dni skracamy okres podania szczepionki do 35 dni - powiedział Dworczyk podczas konferencji prasowej.