Jaki czas oczekiwania na granicy? W kolejce setki tirów

Do użytku oddano ostatni odcinek autostrady A4 między Rzeszowem a Jarosławiem na Podkarpaciu. Oznacza to, że najdłuższa w Polsce, bo licząca 672 km autostrada, jest przejezdna na całym przebiegu. Trasą można przejechać od granicy z Ukrainą w Korczowej do granicy z Niemcami.