Zima w końcu odpuszcza?

Temperatura we wtorek wzrośnie, na zachodzie kraju może być nawet do 28 stopni w cieniu. Dzień będzie piękny i słoneczny – powiedziała Grażyna Dąbrowska z Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

„We wtorek temperatura powietrza będzie wyższa niż w poniedziałek. Można śmiało mówić o powiewie nie wiosny, a lata. Powietrze, które do nas napływa, pochodzi z północnej Afryki” – wyjaśniła synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska.

Dodała, że 11 maja będzie dniem „pięknym i bardzo słonecznym”. „W większości kraju niebo powinno być bezchmurne. Temperatura na przeważającym obszarze części zachodniej naszego kraju wynosić będzie 27 stopni, a miejscami będzie to do 28 stopni w cieniu” – podała Dąbrowska. W całym kraju, poza Półwyspem Helskim, będzie w najcieplejszym momencie dnia powyżej 20 stopni Celsjusza. Na Helu będzie maksymalnie 18 stopni.

„Termometry pokażą do 25 stopni w centrum i na południu kraju, około 21-22 stopni na północnym wschodzie. Wiatr troszeczkę silniejszy niż w poniedziałek, miejscami porywisty, w granicach do 55 km/h , ale będzie to wiatr ciepły” – dodała synoptyk.

Grażyna Dąbrowska powiedziała w rozmowie, że podobna pogoda utrzyma się jeszcze w środę we wschodniej i centralnej Polsce. „Na zachód wchodzić będzie strefa frontu, który przyniesie nam wzrost zachmurzenia i opady deszczu. Będą burze, intensywne ulewy i silny wiatr” – dodała.

PAP/ as/