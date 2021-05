PGNiG wypróbuje nowe technologie predykcyjne w ciepłownictwie

Modele pozwalające przewidzieć potencjalne awarie zostaną wykorzystane przy eksploatacji kotła gazowego w Elektrociepłowni Żerań, której operatorem jest PGNiG TERMIKA. To kolejny przykład współpracy PGNiG ze środowiskiem startupowym.

Pilotażowy projekt z zakresu predictive maintenance PGNiG zrealizuje we współpracy z firmą ReliaSol. Jego celem jest m.in. wykonanie modeli predykcyjno-analitycznych dla nowego kotła gazowego, modelu wykrywania stanów awaryjnych oraz weryfikacja skuteczności działania modeli na bazie danych historycznych.

–Wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy danych i tworzenia zaawansowanych algorytmów daje przedsiębiorstwom energetycznym możliwość monitorowania działania urządzeń i instalacji oraz reagowania przed wystąpieniem usterki. Możemy przewidzieć potencjalną awarię i uniknąć konsekwencji związanych z nieplanowanymi przestojami. To bardzo ważne dla utrzymania procesów produkcyjnych m.in. w ciepłownictwie – powiedział Arkadiusz Sekściński, wiceprezes zarządu PGNiG ds. rozwoju. – Przy tym pilotażu współpracować będziemy ze startupem, który wcześniej wziął udział w jednym z naszych programów akceleracyjnych – dodał.

PGNiG TERMIKA udostępni ReliaSol historyczne dane procesowe i serwisowo-eksploatacyjne o niepożądanych zdarzeniach i pracach serwisowych związanych z nowym kotłem gazowym. Na bazie tych danych powstanie model predykcyjno-analityczny i model wykrywania potencjalnych stanów awaryjnych. Następnie możliwe będzie sprawdzenie w historycznym zbiorze danych, ile awarii udałoby się przewidzieć oraz jaka była liczba tzw. fałszywych alarmów.

–Projekt będzie realizowany w ramach aktywów wytwórczych PGNiG TERMIKA, na przykładzie kotła o mocy cieplnej 130 MWt – jednego z trzech nowych kotłów wodnych rezerwowo-szczytowych zasilanych gazem ziemnym, zlokalizowanych w Elektrociepłowni Żerań. Inicjatywa wpisuje się więc w działalność podstawową naszej Spółki. Efekty projektu są ukierunkowane na optymalizację planowania przeglądów, remontów, a w szczególności ograniczenie liczby postojów awaryjnych, wynikających z naturalnego zużycia elementów konstrukcyjnych kotła – podkreślił Jarosław Maślany, wiceprezes zarządu PGNiG TERMIKA ds. operacyjnych.

W przypadku pozytywnych wyników testów pilotażu najefektywniejsze modele predykcyjne będą rekomendowane do wdrożenia w PGNiG TERMIKA. Powinno się to przyczynić do zwiększenia wydajności, efektywności oraz wydłużenia czasu działania instalacji i okresu ich eksploatacji. Minimalizacja ryzyka związanego z nieplanowanymi przestojami pozwoli na dokładniejsze przewidywanie zapotrzebowania na części zamienne i obniżenie kosztów operacyjnych elektrowni.

Spółka ReliaSol brała udział w programie akceleracyjnym IDEA Global HugeTech, z którym współpracuje PGNiG. Firma jest jednym ze startupów wyselekcjonowanych do współpracy przy innowacyjnych projektach pilotażowych wdrażanych w ramach Grupy PGNiG. Od niedawna PGNiG współpracuje także z akceleratorem KPT ScaleUP prowadzonym przez Krakowski Park Technologiczny. Oba działają w ramach rządowego programu akceleracyjnego współfinansowanego z funduszy europejskich, którego operatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wcześniej wraz z Fundacją Startup Hub Poland PGNiG realizowało projekt wsparcia dla zagranicznych startupów działających w Polsce. Własną aktywność związaną z akceleracją startupów prowadzi pod marką InnVento. Dzięki takim programom do PGNiG napływają propozycje niemal gotowych innowacyjnych projektów lub będących na znacznym już poziomie zaawansowania.

Mat. pras./kp