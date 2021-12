PGNiG Termika: Instalacje EC Żerań przestawione na gaz

Spółka PGNiG Termika poinformował w czwartek o zakończeniu w stołecznej elektrociepłowni Żerań najważniejszych inwestycji, związanych z przestawianiem instalacji na gaz. Działają już blok na gaz o mocy prawie 500 MW oraz jedna z dwóch gazowych kotłowni

Zbudowany przez konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Europe oraz Polimexu Mostostalu za 1,6 mld zł blok o mocy cieplnej 326 MWt i elektrycznej 494 MWe będzie pełnił w EC Żerań rolę jednostki podstawowej. PGNiG Termika przewiduje, że rocznie będzie produkował 3 TWh energii elektrycznej oraz 1,9 TWh ciepła, zużywając 500-650 mln m sześc. gazu. Pierwsza jego synchronizacja z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym nastąpiła w czerwcu. Ruch próbny bloku trwał łącznie 720 godzin. 6 grudnia wykonawca przekazał blok do eksploatacji, jednostka komercyjną pracę zaczęła 13 grudnia.

Dzięki tej inwestycji Grupa PGNiG obniża o ponad 40 proc. emisję gazów cieplarnianych na każdą jednostkę wytworzonej energii w jednym ze swoich największych zakładów produkcyjnych, zapewniającym bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom stolicy. Dodatkową korzyścią jest znacząca redukcja innych zanieczyszczeń, takich jak pyły, związki siarki i azotu. Efekty ekologiczne uzyskane na Żeraniu pokazują ogromny potencjał energetyki opartej na gazie ziemnym – powiedział prezes PGNiG Paweł Majewski.

Kilka dni przed oddaniem bloku, do eksploatacji trafiła pierwsza z dwóch Szczytowych Kotłowni Gazowych - Kotłownia Gazowa KG1. Składa się z trzech kotłów wodnych, każdy o mocy cieplnej 130 MW. Zakończenie budowy kotłowni KG2, z dwoma kotłami wodnymi, każdy o mocy cieplnej 130 MW planowane jest na styczeń 2023 r.

Jak podkreśliła PGNiG Termika, nowy blok i kotłownie gazowe oraz pracujące wciąż kotły fluidalne pozwolą na wyłączenie łącznie dziewięciu kotłów węglowych w EC Żerań. W zakładzie pozostaną czynne jedynie dwa kotły węglowe, które zostały wyposażone w zaawansowane instalacje oczyszczania spalin.

Spółka przewiduje, że po uruchomieniu całej gazowej części Żerania udział węgla w jej strukturze wytwarzania energii spadnie z 95 do 55 proc. Natomiast emisja CO2 z EC Żerań spadnie z ok. 95 do ok. 56 kg na GJ. Przestawienie elektrociepłowni na gaz oznacza rocznie mniej o 17 tys. wagonów z węglem i ok. 4,5 tys. ciężarówek.

Żerański blok nie jest jedyną inwestycją gazową, jaką zaplanowaliśmy na przyszłe lata. Planujemy budowę jednostek gazowych także w Elektrociepłowni Siekierki, Elektrociepłowni Pruszków oraz Ciepłowni Kawęczyn – podkreśla wiceprezes ds. operacyjnych Termiki Jarosław Maślany.

PAP/mt