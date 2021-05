Kaczyński: Polski Ład, program odbudowy gospodarki jest oparty o polskie wartości

W pierwszym wystąpieniu podczas konwencji programowej, na której prezentowane są założenia Polskiego Ładu, programu odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa, Jarosław Kaczyński nawiązał do nazwy programu odbudowy gospodarki - Polskiego Ładu

Ktoś zapyta: Dlaczego dzisiaj, dlaczego teraz? Wszystko wskazuje na to, że kończy się pandemia. Nie jesteśmy tego pewni i ciągle musimy zdawać sobie sprawę, że bez jej dogaszenia, jeśli będzie dalej się szerzyć, to wszystkie plany nie będą miały sensu.

Przypadł mi dzisiaj zaszczyt przedstawienia wstępu do omówienia Programu Polski Ład. Programu obszernego, wielkiego, programu, który został sformułowany niedawno i dzisiaj po różnego rodzaju przygodach, ma być przedstawiony Polakom - mówi wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Wicepremier Jarosław Kaczyński wyjaśnił samą nawę programu odbudowy gospodarki, „Polskiego Ładu” podkreślając, że koncepcja odbudowy nawiązuje do polskiej tradycji i opiera się o polskie wartości.

Dlaczego taka nazwa? Dlaczego Polski Ład? (…) Polski Ład jest z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że Polacy są głęboko i słusznie przekonani, że należy im się taki poziom życia, takie życie, jak w krajach na zachód, a po części na południe od naszych granic. My chcemy te słuszne aspiracje zaspokoić i w tej chwili jest szansa - mówi wicepremier Jarosław Kaczyński.

Jest i druga przyczyna. Ten Polski Ład jest oparty o polskie wartości. Myśmy zawsze prowadzili naszą politykę właśnie w oparciu o nie. Polska oparta o tradycję, solidarność, Polska sprawiedliwa, (…) to był nasz cel. I to jest polski cel, bo to jest głęboko osadzone w naszej kulturze, tradycji, w naszym myśleniu. Z tych dwóch powodów ta nazwa - podkreśla prezes PiS.