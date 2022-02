Kaczyński: Straty z Polskiego Ładu zostaną wyrównane

W ciągu co najwyżej dwóch, trzech miesięcy straty, jakie zostały poniesione przy wprowadzeniu Polskiego Ładu, zostaną wyrównane – zapowiedział w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński

W środę wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu dla Polskiego Radia 24. Mówił m.in. o wprowadzeniu w życie Polskiego Ładu.

Tak, zaczęło się nie najlepiej, jeśli idzie o podatki. To trzeba naprawić. Wyciągnięto już część konsekwencji personalnych, bo tutaj popełniono bardzo fundamentalne błędy. Przy czym błędem fundamentalnym było to, że powierzono przygotowanie systemu ludziom, którzy – jak mi się wydaje – byli całkowicie niezainteresowani tym, aby przedsięwzięcie się udało – powiedział Jarosław Kaczyński.

Dodał, że nie ma na myśli wiceministrów, którzy nadzorowali całe przedsięwzięcie.

Mówię o tych, którzy to realnie przygotowywali, bo przecież to jest realnie przygotowywane przez departamenty, przez ludzi, którzy pełnią merytorycznie, ważne funkcje; w tym wypadku w Ministerstwie Finansów. Bo błędy są takie, że część wynikała z braku wiedzy, z pomyłki, ale część jest tak oczywista, że wydaje się, że była tu i kwestia nie najlepszej woli – powiedział prezes PiS.

Jarosława Kaczyńskiego zapytano również o to, kiedy osoby zatrudnione w sferze budżetowej będą pewni tego „jakie pieniądze dostaną na koniec miesiąca”.

Nie chcę być nadmiernie odważny, bo to bardzo skomplikowana sprawa, ale sądzę, że to kwestia co najwyżej dwóch, trzech miesięcy i wszystkie straty, które wiele osób poniosło, zostaną wyrównane – zapewnił Kaczyński.