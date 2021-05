Bitcoin wkrótce upadnie? Coraz niższa wartość

Bitcoin podczas środowej sesji spadł o 30 proc. Ogółem w ciągu tygodnia kryptowaluta straciła na wartości około 25 tysięcy dolarów

Problemy Bitcoina wynikają głównie z dwóch czynników: pierwszy z decyzji chińskich władz, które zakazały instytucjom finansowym i firmom płatniczym świadczenia usług związanych z transakcjami kryptowalutowymi. Drugi z informacji, że Tesla rezygnuje z przyjmowała płatności w bitcoinach.

Kurs najpopularniejszej kryptowaluty notował jeszcze 14 kwietnia rekord wszech czasów na poziomie ok. 65 tys. dolarów. Wczoraj było to ledwie 44 tysiące dolarów. A na domiar złego analitycy francuskiego Natixis uważają, że jego podstawowa wartość wynosi okrągłe zero. Tłumaczą, że przynosi on żadnych zysków, jak np. spółki. Warto jednak zaznaczyć, iż nie biorą pod uwagę Bitcoina jako środka wymiany wartości, podobnie jak tradycyjna gotówka.

Drobnym symbolem nadziei jest to, że nie brakuje nadal chętnych na zakup kryptowaluty. W środę nie minęła godz. 16, a notowania bitcoina zyskały 9 tys. dolarów i przekroczyły poziom 37 tys. dolarów.

Bankier, Comparic, Money, PAP/KG