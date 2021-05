PGNiG z potężnym wzrostem zysku w I kw.

Kluczowy wpływ na lepsze wyniki finansowe PGNiG w I kwartale 2021 r. miała mroźna zima, która przełożyła się na wyższy wolumen sprzedanego gazu - ocenił w czwartek wiceprezes spółki ds. finansowych Przemysław Wacławski. Wskazał też na znaczący wzrost rynkowych cen gazu.

W opublikowanych w czwartek wynikach za I kw. 2021 r. PGNiG wykazało 1,74 mld zł zysku i wzrost EBITDA do 3,1 mld zł. Jak zauważył na konferencji prasowej wiceprezes Wacławski, istotnym czynnikiem była pogoda i średnia temperatura niższa o 2,8 st. C.

Zwrócił też uwagę, że w stosunku do wyników sprzed roku zysk netto zwiększył się aż o 124 proc.

„Przekłada się to na wolumen sprzedanego i dystrybuowanego gazu. I to miało kluczowy wpływ na wyniki finansowe” - ocenił Wacławski. Przypomniał też, że w stosunku do I kwartału 2020, w I kw. 2021 r. średnia cena spot na Towarowej Giełdzie Energii wzrosła o 79 proc.