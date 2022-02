PGNiG: Zysk na bazie poszukiwań i wydobycia

W ubiegłym roku, zwłaszcza w IV kwartale, kiedy nastąpił wzrost cen gazu, to prawie cały zysk operacyjny przed opodatkowaniem i odliczeniem odsetek od kredytów zbudowaliśmy na segmencie poszukiwania i wydobycia, w dużej mierze za granicą – powiedział prezes PGNiG Paweł Majewski we wtorek.

Jak powiedział we wtorek w Programie I Polskiego Radia prezes PGNiG Paweł Majewski, ostatni kwartał 2021 r. był rekordowy pod względem cen gazu.

„Wysokie ceny gazu, które odnotowaliśmy, zwłaszcza rekordowy był ubiegły kwartał na europejskich rynkach, to w dużej mierze wynik gry Rosji i rosyjskiego Gazpromu. Były czynniki obiektywne, niska wietrzność, niska produkcja z OZE na Zachodzie Europy, stosunkowo ostra zima, ale rosnącemu popytowi nie towarzyszył wzrost podaży, nawet nastąpiły ograniczenia w dostawach gazu przez Rosję, na przykład przez gazociąg jamalski. To wywindowało ceny gazu do niespotykanych wartości. W ostatnim kwartale 2021 r. średnio ceny wzrosły o 500 proc. w stosunku do roku wcześniejszego” – powiedział Paweł Majewski.

PGNiG w poniedziałek ogłosił swoje szacunkowe wyniki za IV kw. 2021 i za 2021 r. Z informacji opublikowanych przez spółkę wynika, że Grupa Kapitałowa PGNiG uzyskała w 2021 r. ponad 15,5 mld EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem m.in. odsetek od kredytów i podatków). Spółka przypomniała, że w 2020 r. było to 13 mld zł.

„Rzeczywiście jest tak, ze PGNiG ma dobre wyniki z ubiegły rok. Stabilna sytuacja PGNiG leży w interesie Polski i polskich odbiorców gazu, bo my odpowiadamy za bezpieczeństwo energetyczne. Ale my nie zarabiamy na Polakach. W ubiegłym roku, zwłaszcza w IV kwartale, kiedy nastąpił wzrost cen gazu, to prawie całą EBIDTA zbudowaliśmy na segmencie poszukiwania i wydobycia, w dużej mierze za granicą. Dzięki trafnym decyzjom inwestycyjnym, m.in. nabyciu 21 koncesji na norweskim szelfie kontynentalnym, udało się wypracować ponad 8 mld zł EBIDTA wyłącznie na poszukiwaniu i wydobyciu” – powiedział Paweł Majewski.

Z szacunkowych danych opublikowanych przez PGNiG w poniedziałek wynika także, że jednocześnie PGNiG odnotowała ujemną EBIDTA w segmencie Obrót i Magazynowanie w IV kwartale. Wyniosła ona prawie 1,1 mld zł wobec dodatniej EBITDA wynoszącej 1,4 mld zł w analogicznym okresie 2020 roku.

„Działalność Grupy Kapitałowej PGNiG jest podzielona na segmenty. I w segmencie obrotu – czyli w segmencie, który w głównej mierze odpowiada za sprzedaż gazu na polskim rynku, spółka odnotowała stratę wskutek tego, że nie dało się rosnących tak wysoko cen przełożyć na odbiorców w Polsce. Są oni chronieni, jest mechanizm taryfowy i odbiorcy taryfowani – a wskutek decyzji rządu grono odbiorców taryfowanych zostało znacząco poszerzone – płacą ceny za gaz znacznie poniżej ceny zakupu” – powiedział prezes PGNiG.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA to spółka giełdowa, zajmuje się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, importem gazu, a także, poprzez kluczowe spółki, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. Ma również akcje w spółkach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo–serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych - podano na e-stronie spółki. W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego.

