PGNiG na dużym plusie

Największa polska firma gazownicza zarobiła w pierwszym kwartale ponad 4 mld zł (netto) czyli o ponad 2,3 mld zł więcej niż rok wcześniej

Grupa Kapitałowa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, która dziś opublikowała wyniki za poprzedni kwartał, znacząco, bo trzykrotnie zwiększyła przychody do kwoty 47,4 mld zł (w 2021r. było to 14,5 mld zł). Poprawa wyników to efekt przede wszystkim znaczącego wzrostu przychodów i zysku na działalności wydobywczej, jaka prowadzi PGNiG w kraju i za granicą. Zdaniem prezes Iwony Waksmundzkiej-Olejniczak to właśnie „konsekwentny rozwój działalności wydobywczej jest nie tylko elementem budowy bezpieczeństwa dostaw, ale pozwala generować przepływy pieniężne, które wspierają płynność i zapewniają efektywne funkcjonowanie Grupy”.

Dlatego naszym priorytetem, realizowanym także z myślą o dywersyfikacji dostaw, jest wzrost wydobycia z własnych złóż. Przykładem jest dynamiczny rozwój produkcji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – podkreśla.

W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie PGNiG odnotował czterokrotny wzrost przychodów – do kwoty 9,35 mld zł (wobec ok. 1,8 mld rok wcześniej). Wynik EBITDA był sześciokrotnie lepszy i wzrósł do 8,45 mld zł. To efekt rosnących cen gazu i ropy w Europie, na świecie i w kraju. Zysk działalności wydobywczej miał główny wpływ na końcowy zysk PGNiG, odpowiadał za 88 proc. wyniku EBITDA.

Znacząco słabsze od ubiegłorocznych PGNiG osiągnął wyniki w segmencie Obrót i Magazynowanie, gdyż koszty pozyskania gazu rosły szybciej niż przychody z jego sprzedaży. O ile rok temu PGNiG odnotował około 490 mln zł zysku (EBITDA), o tyle na koniec pierwszego kwartału było to 210 mln zł straty. Z działalności dystrybucyjnej gazu wyniki były zbliżone w tym i ubiegłym roku (miliard złotych).

Oprócz znacznie lepszych rezultatów segmentu Poszukiwanie i Wydobycie, warto podkreślić efekty działalności w segmentach Dystrybucja i Wytwarzanie, które pomimo cieplejszej zimy wypracowały stabilny wynik EBITDA. Pozwoliło to ograniczyć skutki pogorszenia wyników ze sprzedaży gazu w segmencie Obrót i Magazynowanie. To pokazuje, że zrównoważony model biznesowy zapewnia Grupie odporność na zawirowania rynkowe – wyjaśnia Przemysław Wacławski, Wiceprezes Zarządu PGNiG ds. Finansowych.

A.Ł.