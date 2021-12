Santander Bank: Wzrost PKB w IV kw. wyniesie 6,6 proc.

Zaskakująco dobre dane o aktywności gospodarczej w listopadzie wskazują, że wzrost gospodarczy w IV kwartale 2021 r. będzie wyższy od prognozowanego i wyniesie 6,6 proc. – wynika z wtorkowego komentarza Santander Bank Polska do danych GUS

GUS poinformował we wtorek, że w listopadzie 2021 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła 12,1 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 1 proc. W cenach bieżących sprzedaż detaliczna wzrosła o 21,2 proc. rdr.

W ujęciu odsezonowanym sprzedaż silnie wzrosła, o 2,5 proc. m/m. Taki silny rezultat pojawił się w warunkach pogarszania się wskaźników nastrojów konsumentów z uwagi na wysoką inflację. Wygląda więc na to, że środowisko wysokiej inflacji nie zmusza gospodarstw domowych do ograniczania zakupów a zamiast tego skłania do szybszej realizacji popytu skoro ceny będą dalej rosły. Jest to możliwe dzięki solidnej dynamice dochodów – stwierdzili ekonomiści Santander Bank Polska w komentarzu do danych GUS.