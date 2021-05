Rewolucyjna technologia zmieni świat elektroniki

Marzenia Nikola Tesli o bezprzewodowym przesyle energii elektrycznej mogą wkrótce stać się prawdą.

Naukowcy z Narodowego Uniwersytetu Singapuru we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Tohoku utworzyli być może rewolucyjną technologię. Umożliwia ona używanie fal radiowych o częstotliwości WiFi do generowania prądu zdolnego zasilić niewielkie urządzenia elektryczne.

Jesteśmy otoczeni przez sygnały WiFi, lecz gdy nie używamy ich by połączyć się z Internetem, są one marnowane. Nasze najnowsze prace umożliwią przekształcenie częstotliwości 2,4GHz w ekologiczne źródło energii, zmniejszając jednocześnie zapotrzebowanie na produkcję baterii – mówi profesor Yang Hyunsoo, stojący na czele projektu.

Technologia w warunkach laboratoryjnych przyniosła zaskakująco dobry efekt. Kondensator został zasilony przy użyciu oscylatorów STO, które przekonwertowały fale o częstotliwości 2,4GHz na impuls elektryczny. Po ładowaniu kondensatora przez pięć sekund, był on w stanie zasilić lampkę LED o napięciu 1,6 V przez minutę. Następnym krokiem dla zespołu będzie testowanie innych urządzeń elektrycznych. Naukowcy mają także nadzieję na stworzenie w pełni funkcjonalnego urządzenia, które będzie zasilane wyłącznie w ten sposób.

Co w praktyce mogłaby przynieść taka technologia? Po pierwsze umożliwiłaby ona produkcję małych urządzeń elektrycznych, takich jak telefony, bez konieczności tworzenia dużych baterii. Dzięki temu ilość surowców niezbędnych do produkcji takich urządzeń znacząco by zmalała. To z kolei oznacza, że wytworzenie baterii do dużych urządzeń jak chociażby samochody elektryczne byłoby w perspektywie czasu tańsze.

Po drugie, byłaby niezwykle wygodna w praktycznym użytku. Zasilanie telefonu możliwe by było po prostu poprzez włączenie odpowiedniego trybu i odłożenie na jakiś czas. Co więcej, energia zasilająca telefon byłaby całkowicie ekologiczna, bowiem fale WiFi i tak są emitowane, niezależnie od tego, czy z nich obecnie korzystamy, czy też nie. Obecnie niemal wszędzie na obszarze Europy nietrudno o sieć WiFi. Restauracje, bary, siłownie, a nawet same miasta oferują szybkie i wygodne połączenie z ich siecią. Wykorzystanie tak wielkiego potencjału do produkcji energii może być na wyciągnięcie ręki.

Czytaj też: Dane ponad 100 mln użytkowników „wystawione” na kradzież

Źródło: Oil Price