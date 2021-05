Nowe konkursy NCBR dla szkół wyższych

Uczelnia dostępna oraz Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego - to konkursy, które ogłosiło w piątek Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). To szansa na dostosowanie uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - podkreślono w komunikacie przesłanym w piątek PAP

Nabór do dwóch konkursów NCBR dla uczelni (publicznych i prywatnych): Uczelnia dostępna oraz Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego, został uruchomiony w czwartek. Oba nabory są organizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i potrwają do pierwszych dni lipca. Budżet obu naborów to łącznie 80 mln zł dzięki środkom z Funduszy Europejskich.

Od kilku lat ministerstwo odpowiada na potrzeby studentów i uczelni w zakresie ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami. Trzecia już edycja konkursu Uczelnia dostępna to dowód na efektywność udzielanego wsparcia i wielkie zapotrzebowanie na środki na ten cel ze strony uczelni. Możliwość dostosowania zarówno infrastruktury uczelni, jak i programów kształcenia do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami, to wielki krok naprzód w odpowiadaniu przez uczelnie na stawiane im wyzwania – podkreślił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek cytowany w przesłanym PAP komunikacie. Dodał, że za poprawą dostępności uczelni musi iść także umożliwianie rozwoju samym nauczycielom akademickim. Dzięki drugiemu z ogłaszanych dziś konkursów +Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego podniosą oni swoje kompetencje tak, aby mogli skutecznie kształcić studentów w zakresie projektowania specjalistycznych produktów, programów i usług – dodał minister.

Z kolei wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak zaznaczyła, że potrzeby uczelni w zapewnieniu osobom z niepełnosprawnościami możliwości studiowania są nadal duże.

Świadczy o tym spore zainteresowanie poprzednimi edycjami konkursu. Dlatego kontynuujemy nasze działania na rzecz dostępności i ogłaszamy trzecią odsłonę konkursu. Dofinansowanie ze środków europejskich pomoże kolejnym szkołom wyższym w tworzeniu rozwiązań gwarantujących pełną dostępność kształcenia – podkreśliła Jarosińska-Jedynak.

Dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki, przypomniał, że kierowana przez niego organizacja wspiera pokonywanie barier technologicznych oraz rozwój usług i produktów pomagających w pełni włączać osoby z niepełnosprawnościami w życie społeczne.

„W ramach dwóch edycji konkursu Uczelnia dostępna przekazaliśmy łącznie ponad 550 mln zł na realizację projektów na 151 uczelniach. Teraz dajemy szansę kolejnym szkołom wyższym. Również ponownie przeznaczamy unijne fundusze na rozwój uczelnianych kadr” - dodał.

W ramach konkursu Uczelnia dostępna szkoły wyższe otrzymują wsparcie na likwidację wszelkiego rodzaju barier w dostępie do studiów oraz na wprowadzenie do swoich programów nauczania działań zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami. Jak informuje NCBR, konkurs ten jest jednym z działań w ramach rządowego programu „Dostępność Plus”, który stanowi pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce.

Z kolei konkurs Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego to nowy konkurs NCBR w ramach POWER. Jak wyjaśniono, środki w konkursie przeznaczone są na podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie projektowania uniwersalnego: szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne i inne tak, aby zapewnić wysoką jakość kształcenia studentów w tym obszarze. Budżet konkursu to 20 mln zł.

PAP/KG