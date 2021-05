Agora cierpi bez kin: Wpływy 50 proc. w dół, potężna strata

W pierwszym kwartale br. przychody sprzedażowe grupy Agora zmalały rok do roku o 49,6 proc. do 146 mln zł, a strata netto pogłębiła się z 47,1 do 59,4 mln zł. Przesądziło o tym zamknięcie kin Helios.

W związku z zamknięciem kin w całym kraju wskutek epidemii grupa Agora w zeszłym kwartale nie zarobiła nic z działalności kinowej (wobec 87,4 mln zł w pierwszym kwartale ub.r.), natomiast wpływy z działalności filmowej realizowanej głównie przez Next Film skurczyły się z 25,2 do 0,5 mln zł.

W połowie lutego kina i inne placówki kulturalne mogły co prawda otworzyć się w zachowaniem ograniczeń epidemicznych, ale należący do Agory Helios, tak samo jak Multikino i Cinema City, nie zdecydował się skorzystać z tej możliwości. Ponownie placówki kulturalne zamknięto w drugiej połowie marca.

Przychody reklamowe grupy Agory zmniejszyły się rok do roku o 20,3 proc., ze 113,7 do 90,6 mln zł. Należąca do firmy Grupa AMS, zajmująca się reklamą zewnętrzną, zanotowała spadek wpływów reklamowych aż o 51,8 proc. do 15,1 mln zł. Z drugiej strony w górę poszły przychody z reklam pionu Gazeta.pl i spółki Yieldbird.

W konsekwencji pogorszyły się też wyniki rentowności firmy, już przed rokiem będące na sporym minusie. Strata operacyjna wzrosła z 19,5 do 49,5 mln zł (a bez uwzględnienia nowego standardu rachunkowości MSSF 16 - z 18,4 do 42,4 mln zł), a strata netto - z 47,1 do 59,4 mln zł.

Czytaj też: PKO BP: od końca kwietnia aktywność w gospodarce rośnie

wirtualnemedia.pl/kp