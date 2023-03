100 mln zł straty odnotowała Agora. Powód?

W czwartym kwartale 2022 roku przychody Grupy Agora spadły o 5,9 proc. do 331 mln zł, a sprzedaż reklam zmalała o 10 proc. Przychody ze sprzedaży biletów do kin Helios również odnotowały spadek o 9 proc., co przyczyniło się do całorocznej straty netto w wysokości 105,7 mln zł.

Przychody grupy Agora z reklam zmalały w czwartym kwartale 2022 roku o 9,8 proc. do 157,8 mln zł. Również przychody z biletów do kin Helios spadły o 9,2 proc. do 58 mln zł, a wpływy ze sprzedaży przekąsek i napojów w kinach zmniejszyły się o 1,3 proc. do 30,8 mln zł.

Głównymi przyczynami spadku przychodów grupy Agora były mniejsze wpływy z reklam oraz mniejsza liczba widzów w kinach Helios. Wpływy reklamowe zmalały w segmencie internetowym oraz prasowym, ale wzrosły w przypadku reklamy zewnętrznej, radia oraz filmów i książek.

Z kolei wpływy ze sprzedaży prenumeraty cyfrowej „Gazety Wyborczej” wzrosły, przy spadku przychodów ze sprzedaży tradycyjnych wydań. Liczba aktywnych subskrypcji portalu wyborcza.pl wyniosła powyżej 303,7 tys., co oznacza wzrost o przeszło 6 proc. w stosunku do końca 2021 roku.

wirtualnemedia, jb