PZU dzieli ponad 3 mld zł zysku wśród akcjonariuszy

Znakomite wieści dla akcjonariuszy Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń – spółka wypłaci w tym roku rekordową dywidendę. Zarząd zdecydował, a Rada Nadzorcza już ten projekt zaakceptowała, by kwota zysku przeznaczona do podziału wyniosła ponad 3 mld zł, co oznacza, że spółka wypłaci 3,50 zł za każdą akcję.

Tym samym PZU wraca do swojej praktyki dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami po rocznej przerwie. Zysk za 2019 r. nie był dzielony w formie dywidendy na polecenie Komisji Nadzoru Finansowego, która zwróciła się o utworzenie kapitału zapasowego z powodu niepewnej sytuacji związanej z rozwojem pandemii koronowirusa. Po roku okazało się jednak, że PZU znakomicie poradził sobie w tym trudnym czasie.

–Wypłata dywidendy w takiej wysokości jest możliwa dzięki temu, że dobrze poradziliśmy sobie w czasie pandemicznego kryzysu. Przetrwaliśmy najgorszy okres, zachowując stabilność i bezpieczeństwo finansowe, szybko i skutecznie adaptując się do nowych, niełatwych warunków prowadzenia działalności, wdrażając wiele zaawansowanych technologicznie rozwiązań i – co najważniejsze – nieprzerwanie obsługując naszych klientów w pełnym zakresie. PZU należy dziś do najbardziej rentownych i wypłacalnych podmiotów w europejskim sektorze finansowym. Nasz biznes ma zdrowe, mocne fundamenty, a PZU jest gotowy, by nadawać ton w polskiej gospodarce i współtworzyć standardy rynkowe w nowej postpandemicznej rzeczywistości – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła (na zdj.), prezes zarządu PZU.

Decyzja o wypłacie dywidendy powinna więc cieszyć nie tylko akcjonariuszy PZU, lecz również wszystkich, którzy dobrze życzą polskiej gospodarce. Powrót do polityki dywidendowej naszego narodowego ubezpieczyciela to kolejny dowód na to, że nasza gospodarka stosunkowo mało ucierpiała na obostrzeniach wymuszonych przez walkę z pandemią.

–Pracujemy dla naszych akcjonariuszy, wśród których oprócz skarbu państwa oraz inwestorów instytucjonalnych są dziesiątki tysięcy obywateli. Dlatego chcemy się podzielić z nimi sukcesem i rekomendujemy wypłatę dywidendy w rekordowej wysokości. Mam nadzieję, że będzie to bardzo pozytywny impuls dla giełdy, inwestorów i polskiego biznesu – dodaje prezes Kozłowska-Chyła.

Decyzję o wypłacie dywidendy, która trafi na konta akcjonariuszy 6 października, musi już tylko zatwierdzić Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki, do którego dojdzie w drugiej połowie czerwca. Warto także zauważyć, że decyzja ta wynika z przedstawionej 25 marca strategii Grupy PZU na lata 2021–2024, w której polityka dywidendowa jest ważnym elementem.

Znakomite wyniki finansowe PZU, osiągnięte w bardzo trudnym, pandemicznym roku 2020, sprawiły także, że spółka stanie się liderem wśród naszych największych SSP, jeśli chodzi o wkład do budżetu państwa. Dzięki temu, że skarb państwa posiada blisko 34,2 proc. udziałów w PZU, spółka zasili go sumą ponad 1 mld zł, czyli np. to ponad dwuipółkrotnie więcej niż wpłynie z dywidendy z Orlenu za analogiczny okres.

(BZ)