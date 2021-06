Rekordowe ceny nieruchomości mieszkalnych

Ceny domów i mieszkań są cały czas w trendzie wzrostowym.

10,9% - o tyle przeciętnie wzrosły ceny na rynku nieruchomości w Zjednoczonym Królestwie. I nie wydaje się, by trend wzrostowy miał ulec zatrzymaniu.

Pandemia znacząco zmieniła rynek nieruchomości, jednak nie tak, jak wielu się spodziewało. Wynajem krótkoterminowy jak i wynajem pod kątem studentów okazał się być zdecydowanie mniej opłacalnym interesem niż dotychczas, lecz ceny nieruchomości wcale nie poszły w dół. Wręcz przeciwnie.

Skąd w takim razie aż tak wysoki wzrost cen? Pandemia znacząco wpłynęła na preferencje mieszkaniowe w Wielkiej Brytanii. Coraz więcej rodzin celuje w nieruchomości z własnym ogródkiem, balkonem bądź tarasem, a także większym niż dotychczas metrażem. Tym samym zmieniły się także i koszty nowych nieruchomości.

Nie bez znaczenia pozostaje także zyskujący na popularności rynek mieszkań premium. Są to mieszkania wykończone pod klucz, w pełni wyposażone i urządzane w nowoczesnym stylu. Nierzadko wyposażone są także w rozliczne rozwiązania z kategorii Smart Home.

Przekłada się to na wzrost cen mieszkań. Obecnie średnia cena sprzedaży nieruchomości mieszkalnej w Wielkiej Brytanii wynosi 345,355 dolarów amerykańskich. Ceny w maju były o 1,8% wyższe niż w kwietniu.

Wzrost cen przekłada się niekorzystnie na sytuację osób młodych. Co więcej, pod koniec 2021 roku zakończony zostanie brytyjski projekt ochrony miejsc pracy. Zapewniał on stabilne zatrudnienie przede wszystkim początkującym, jeszcze niewykwalifikowanym pracownikom. Bez niego istnieje ryzyko wzrostu bezrobocia, a co za tym idzie – spadku poziomu oszczędności biedniejszych rodzin.

Również w Polsce obserwowalne są podobne trendy. Na popularności zyskują nieruchomości z niewielkimi, lecz własnymi ogródkami, prężnie rozwija się także rynek mieszkań premium. Coraz więcej osób ucieka także w nieruchomości jako sposób zabezpieczenia kapitału przed inflacją.

Źródło: Reuters