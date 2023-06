Jest ruch na rynku najmu mieszkań

O 13 proc. wzrósł w maju wobec kwietnia popyt na mieszkania na wynajem, a liczba dostępnych ofert zwiększyła się o 4 proc. - wynika z majowego “Raportu z rynku najmu”. Jak podano, największy wzrost ofert mieszkań na wynajem odnotowano w miastach akademickich, a największy spadek w Trójmieście.

Według autorów najnowszego „Raportu z rynku najmu” Otodom, maj w porównaniu do kwietnia, „przyniósł niewielkie ożywienie na rynku najmu”.

„Liczba aktywnych ofert w serwisie Otodom wzrosła o 4 proc. W minionym miesiącu pojawiło się o 8 proc. więcej nowych ogłoszeń oraz o 17 proc. więcej tych reaktywowanych” – wynika z raportu.

Jak dodano, liczba wyszukiwań mieszkań na wynajem wzrosła o 13 proc. w porównaniu do kwietnia.

W maju największy wzrost liczby ofert mieszkań na wynajem odnotowano w miastach akademickich, takich jak Białystok (+18 proc.), Łódź (+15 proc.), Warszawa (+10 proc.), czy Poznań (+5 proc.). Średnie ofertowe stawki najmu utrzymały się tam jeszcze na zbliżonym do kwietniowego poziomie. Wyjątkiem był Białystok, w którym wzrosły one o blisko 2,5 proc.

Miniony miesiąc był czwartym z rzędu, w którym odnotowano spadek liczby ogłoszeń w Trójmieście - o 15 proc. Jednocześnie, zainteresowanie najmem w Gdańsku i w Gdyni rośnie – w maju całkowita liczba wyszukiwań lokali na wynajem w tych miastach wzrosła o blisko 20 proc.

„Kurcząca się oferta mieszkań na wynajem w Trójmieście przekłada się na najsilniejszy w całej Polsce wzrost średnich stawek ofertowych. Względem kwietnia stawki wzrosły tam w maju o 3 proc., a w ujęciu rocznym o 15 proc.- czyli o 5 p.p. więcej niż średnia liczona łącznie dla wszystkich miast wojewódzkich w Polsce. Tam utrzymały się na takim poziomie jak w kwietniu, a w skali roku wzrosła o 10 proc.” - podano.

Z raportu wynika, że największym zainteresowaniem w maju na wynajem cieszyły się 2-pokojowe mieszkania o powierzchni co najmniej 40 mkw. Co dziesiąte wyszukiwanie dotyczyło lokali 2- pokojowych z metrażem od 50 mkw. oraz 4-pokojowych, przynajmniej 60 mkw, co dwudzieste - mieszkania 2-pokojowe od 30 mkw.

W największych miastach najpopularniejszymi były 2-pokoje do 2 000 zł w Łodzi, do 2 500 zł w Szczecinie, Poznaniu oraz Wrocławiu, a do 3 000 zł w Trójmieście, Krakowie i w Warszawie. Lokali poniżej 2 000 zł dotyczy też co piąte wyszukanie w Katowicach, Lublinie, Opolu i Rzeszowie. W przypadku kawalerek najczęściej w cenie do 2 000 zł szukano mieszkań w Białymstoku (15 proc.) i Bydgoszczy (12 proc.). W największych miastach kawalerek szuka się rzadziej, a najpopularniejsze kombinacje obejmują kwoty do 2000 zł w Łodzi (6 proc.), do 2500 zł we Wrocławiu (5 proc.), Krakowie (3 proc.), Trójmieście (2,5 proc.) i do 3000 zł w Warszawie (3 proc.).

Wśród wynajmujących, wzrosło zainteresowanie parametrami mieszkania, które umożliwiają spędzanie czasu na świeżym powietrzu. W porównaniu do kwietnia liczba wyszukiwań z ogrodem wzrosła o 26 proc., z balkonem o 22 proc., a z tarasem - o 13 proc.

Według autorów raportu, okres wakacyjny wpływa także na preferencje najemców związane z lokalizacją mieszkań.

„Jesienią i zimą udział zapytań o lokale na parterze kształtował się na poziomie 12 proc., a w kwietniu i maju wzrósł do 15 proc.” - podano.

Jak dodano, najwyższe zainteresowanie tego typu nieruchomościami widoczne było we Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu.

PAP/rb