Kościński: Proponujemy pakiet nowych ulg podatkowych dla firm

Ulgi podatkowe wspierające wejście polskich firm na giełdę, na inwestowanie przez fundusze VC oraz dla przedsiębiorstw ratujących firmy w słabej kondycji - to niektóre rozwiązania wspierające rozwój firm w Polskim Ładzie, o których poinformował szef MF Tadeusz Kościński.

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński w środę na spotkaniu prasowym on-line mówił o podatkowym wsparciu ekspansji i rozwoju firm w programie Polski Ład. Przypomniał, że do tej pory przedstawiono część propozycji w Polskim Ładzie, czyli np. reformę klina podatkowego, składkowego.

„Dziś mówimy o kolejnych zmianach, mają one pomóc rozwijać się naszym przedsiębiorcom i zachęcać ich do jeszcze większej obecności na światowych rynkach” - tłumaczył Kościński.

Jak wskazał, w nowoczesnym systemie podatkowym - „a taki właśnie budujemy - muszą znaleźć się rozwiązania promujące inwestycje i ograniczające formalności przy rozliczeniu podatków”.

„Tak przekonamy rodzimych przedsiębiorców do inwestowania w swój rozwój, do zdobywania światowych rynków zagranicznych, do lokowania swoich biznesów w naszym kraju” - wskazywał.

Zdaniem Kościńskiego, polska gospodarka potrzebuje silnych, rozwijających się firm, globalnych graczy - szczególnie po Covid-19.

„Proponujemy pakiet nowych ulg. Będą ulgi wspierające wejście polskich firm na giełdę, będą też ulgi na inwestowanie przez fundusze venture capital i zwolnienie podatkowe dla alternatywnych spółek inwestycyjnych. Dzięki temu przestaniemy tracić kapitał na rzecz innych krajów, gdzie takie preferencje akurat już funkcjonują” - powiedział szef MF.

Jak przekazał, wprowadzona ma też być ulga dla przedsiębiorstw, które zdecydują się na ratowanie firm w słabej kondycji oraz podatkowa zachęta do zdobywania nowych rynków zbytu.

„Alternatywą będzie estoński CIT. Teraz jest najlepszy moment na skorzystanie z niego, ponieważ to idealne rozwiązanie na popandemiczne odbicie gospodarki, zwłaszcza, że chcemy by był on jeszcze bardziej atrakcyjny” - wskazał.

„W planach mamy też rozwiązania, których celem jest stworzenie jeszcze bardziej przyjaznego klimatu podatkowego dla strategicznych inwestorów m.in. takiego pokroju jak Elona Muska. Damy takim inwestorom dodatkowe argumenty, które przesądzą o tym, że na miejsce swoich inwestycji wybiorą właśnie Polskę” - powiedział Kościński.

