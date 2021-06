Na wakacje z lotniska w Lublinie

Port Lotniczy Lublin już rozpoczyna sezon wakacyjny. Od najbliższej niedzieli będzie można polecieć stamtąd na urlop do Bułgarii i Chorwacji

W najbliższą niedzielę, 13 czerwca, z Portu Lotniczego Lublin rozpoczną się pierwsze loty do chorwackiego Splitu i bułgarskiego Burgas. W sobotę, 19 czerwca wystartuje połączenie do Gdańska. A dla pasażerów, którzy wybierają się na urlop w czerwcu, lubelskie lotnisko przygotowało miłą niespodziankę: po powrocie z wypoczynku za parking zapłacą o połowę taniej.

W ofercie na lato 2021 znalazły się połączenia oferowane przez linie lotnicze Wizzair, czyli rejsy z Lubli - na do Splitu, obsługiwane w niedziele i czwartki. Ta sama linia lotnicza przygotowała także loty nad Mo- rze Czarne, czyli do Burgas. Polecimy tam z lubelskiego lotniska dwa razy w tygodniu: w niedziele i w środy. Z kolei samolotami naszego narodowego przewoźnika, LOT, będziemy mogli szybko dotrzeć do Gdańska, nad polskie morze, również dwa razy w tygodniu: we wtorki i soboty.

Pamiętając o powodzeniu, jakim cieszyły się ubiegłoroczne loty na wakacje wśród mieszkańców województwa lubelskiego, jestem przekonany, że tegoroczna propozycja zostanie dobrze przyjęta. Powoli wracamy do normalności, za którą wszyscy tęsknimy, a szczególnie my, branża lotnicza. Dlatego cieszę się, że powracają do nas przewoźnicy i konsekwentnie odbudowujemy siatkę połączeń - mówi prezes Portu Lotniczego Lublin Andrzej Hawryluk.

Poza wakacyjnymi połączeniami, w siatce połączeń Portu Lotniczego Lublin znajduje się obecnie sześć tras: Doncaster, Dublin, Eindhoven, Londyn, Oslo i Warszawa.