Dla Polaków pochodzenie produktu ma znaczenie

Aż 80 proc. badanych Polaków deklaruje, że pochodzenie produktu ma dla nich istotne znaczenie

PGE Polska Grupa Energetyczna przeprowadziła badania, w których zapytała Polaków, co wpływa na ich decyzje zakupowe. Celem było zidentyfikowanie postaw zakupowych Polaków, a także pozyskanie ich opinii, co należałoby usprawnić, aby wybory polskich produktów były dla nich łatwiejsze.

PGE od roku, poprzez działania skupione wokół kampanii „Polskie – kupuję to!” zachęca do kupowania krajowych produktów. Badania agencji badawczej PBS pokazują, że dla Polaków pochodzenie produktu ma istotne znaczenie. Taką postawę deklaruje aż 80 proc. badanych, którzy uważają, że w ten sposób wspierają rozwój polskich firm i producentów, zapewniając tym samym miejsca pracy. Jest to ważne, bo wybory konsumenckie mają wpływ na naszą gospodarkę – podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna.

Z badania PGE wynika, że polskie pochodzenie produktu jest rozumiane przede wszystkim przez pryzmat tego, czy produkt jest wytwarzany w Polsce, z polskich surowców oraz przez firmę, która ma 100 proc. polski kapitał producenta. Natomiast dla 72 proc. badanych znaczenie polskiego pochodzenia produktów jest istotne przede wszystkim w kategorii zakupów spożywczych. Zdecydowana większość badanych, przynajmniej sporadycznie, szuka informacji na temat tego, czy produkt jest polski. Robi tak 84 proc. respondentów. Prawie co dziesiąta osoba deklaruje, że robi to zawsze, a co trzecia, że robi to często.

Najczęściej decydujemy się kupować rodzime artykuły spożywcze i kosmetyki. Dlaczego akurat polskie? Najczęściej badani wskazywali, że chodzi o wspieranie rodzimych firm i producentów. Są świadomi, że mają wpływ na miejsca pracy oraz iż pieniądze z takich zakupów zostają w kraju.

W ramach akcji „Polskie – kupuję to!” PGE wspiera rozwój aplikacji Pola. Jest to polska aplikacja, która po zeskanowaniu kodu kreskowego podaje informacje o tym, czy producent jest zarejestrowany w Polsce, czy inwestuje tutaj w badania i rozwój i czy jego kapitał jest rodzimy, czy też jest to część zagranicznego koncernu. Liczba punktów określających „polskość” danego produktu zwizualizowana jest przy pomocy czerwonego paska. Aplikacja jest cały czas rozwijana i stanowi unikatową bazę polskich firm, która nieustannie się powiększa. I przede wszystkim jest prostym narzędziem, które każdy użytkownik smartfonu może wykorzystać podczas sięgania po produkt podczas zakupów. Po zapoznaniu się z właściwościami aplikacji Pola, połowa badanych uznała aplikację za przydatną. Wśród osób, które do tej pory nie słyszały o takim rozwiązaniu, chęć korzystania z aplikacji Pola zgłosiło 45 proc. badanych.

Badania „Pochodzenie produktu a decyzje zakupowe” na zlecenie PGE przeprowadziła w maju 2021 r. agencja badawcza PBS. W badaniu wzięło udział 1011 osób, a samo badanie zostało zrealizowane techniką CAWI (wywiady internetowe) poprzez panel poznaj.to na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków.

PGE/KG