To oni rządziliby dziś Polską. [NAJNOWSZY SONDAŻ]

Prawo i Sprawiedliwość notuje aż 6-punktowy wzrost poparcia – wynika z sondażu CBOS. Tymczasem notowania Koalicji Obywatelskiej spadają. Choć obie partie cieszą się obecnie 32-procentowym poparciem, to sojusz PiS z Konfederacją miałby dziś w rękach władzę.

Jak wynika z komunikatu CBOS, gdyby wybory do Sejmu odbyły się w niedzielę 27 kwietnia, do urn poszłoby 90 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 1 pkt proc. w stosunku do badania z początku miesiąca.

PiS z Konfederacją

Prawo i Sprawiedliwość znów na czele – z wyraźnym wzrostem poparcia. Gdyby wybory odbyły się pod koniec kwietnia, PiS zdobyłoby 32 proc. głosów i pokonałoby Koalicję Obywatelską, która – mimo identycznego wyniku – notuje spadek, zaś PiS aż 6-punktowy wzrost. Trend jest jednoznaczny: PiS odzyskuje przewagę i wraca na pozycję lidera.

Końcówka kampanii wyborczej przed pierwszą turą wyborów prezydenckich okazuje się korzystna dla obecnej opozycji, czyli PiS - zauważono w komunikacie CBOS.

Na drugim miejscu uplasowała się Konfederacja z poparciem 15 proc.; co oznacza spadek o 1 pkt proc. względem ostatniego badania, chcoiaż cały czas jako trzecia siła polityczna w Polsce.

Tzw. Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) ma poparcie 6 proc. respondentów - (wzrost o 1 pkt proc.) oraz Lewica z 5 proc. (spadek o 1 pkt proc.) poparciem.

Nie weszliby do Sejmu

Pod progiem wyborczym znalazła się natomiast partia Razem, na którą chęć głosowania deklaruje 4 proc. badanych - tyle samo, ile na początku kwietnia. 0 proc. badanych zadeklarowało głos na inne ugrupowanie, z kolei 7 proc. udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”; na początku kwietnia było to 9 proc.

Badanie, czyli wywiad telefoniczny

Jak informuje CBOS, badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 92,5 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 7,5 proc.) w okresie 22–24 kwietnia b.r. na próbie 1001 dorosłych mieszkańców Polski, z których na pytanie o preferencje wyborcze odpowiedziało 895 osób.