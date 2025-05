Prawie 42 proc. Polaków nie dosypia. To kosztuje!

Blisko 9 mld zł rocznie – tyle według najnowszego raportu UCE Research i platformy ePsycholodzy.pl kosztują polską gospodarkę problemy pracowników ze snem. W porównaniu z ubiegłym rokiem straty wzrosły o około 1 mld zł.

Jak pokazują dane, 41,4 proc. dorosłych Polaków ocenia jakość swojego snu negatywnie. Rok temu odsetek ten wynosił 41 proc. Jednocześnie spadła liczba osób, które są zadowolone ze swojego snu – obecnie to niespełna 53 proc. Przed rokiem deklarowało tak 53,8 proc. badanych.

„W pierwszym kwartale 2025 r. osób pracujących w naszym kraju było 17 mln 742 tys. Problemy ze snem miało 41,4 proc. dorosłych Polaków. Roczny wymiar wynosi 1992 godz. pracy. Utrata efektywności na poziomie 1 proc. to ok. 2,5 dnia. Koszt dnia pracy, zakładając średnie wynagrodzenie i wydatki pracodawców, to 492 zł. W sumie w zaokrągleniu to minimum 8,75 mld zł” – wyjaśnia współautor raportu z platformy ePsycholodzy.pl Michał Pajdak.

„Problemy ze snem prowadzą do spadku koncentracji, wydajności i efektywności w pracy. W dłuższej perspektywie zwiększają też ryzyko absencji chorobowych oraz kosztów związanych z opieką zdrowotną” – dodał.

Stres zawodowy i rywalizacja w pracy to zabójcy snu

Z raportu wynika, że największe problemy ze snem mają osoby zarabiające miesięcznie między 5 a 7 tys. zł netto. Eksperci wskazują na stres zawodowy i wysokie oczekiwania jako główne powody negatywnego wpływu na jakość snu.

Według Pajdaka szczególnie branże o wysokiej intensywności pracy, jak technologie, finanse czy sektor kreatywny, często wymagają od swoich pracowników wielkich poświęceń. Sen jest postrzegany jako coś drugorzędnego. W takich warunkach trudno jest uwzględnić dbanie o niego jako o integralną część polityki dobrostanu pracowników. Oni sami mogą bać się mówić o problemach ze snem lub o potrzebie odpoczynku, obawiając się negatywnej oceny przełożonych.

W raporcie zwrócono uwagę, że firmy mogą skutecznie przeciwdziałać tym problemom. Wskazano na potrzebę wprowadzenia rozwiązań, takich jak ograniczenie komunikacji po godzinach pracy, promowanie zdrowych nawyków oraz zmiana kultury organizacyjnej tak, aby sen i regeneracja były traktowane jako element polityki zdrowotnej.

Raport pt. „Sen Polaków. Straty dla gospodarki. Edycja 2025” powstał na kanwie badania opinii publicznej, przeprowadzonego metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE Research i platformę ePsycholodzy.pl na próbie 1008 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat.

PAP, sek

