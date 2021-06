W. Brytania: po szczepieniu bez kwarantanny? Możliwe od sierpnia

Podróżowanie do krajów z „żółtej listy” bez obowiązku kwarantanny po powrocie dla osób, które zostały w pełni zaszczepione, jest czymś, nad czym brytyjski rząd pracuje - oświadczył we wtorek minister zdrowia Matt Hancock.

Na „żółtej liście” są niemal wszystkie państwa europejskie, w tym Polska.

To jeszcze nie zostało klinicznie zalecone, pracujemy nad tym” - powiedział Hancock w stacji Sky News na temat możliwości zastąpienia obecnej 10-dniowej kwarantanny codziennymi testami na obecność koronawirusa. „Kiedy będę w stanie coś powiedzieć, wtedy to zrobimy. Ale jest to absolutnie coś, nad czym pracujemy i jest to coś, co chcę, by nastąpiło” - dodał.