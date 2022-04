W. Brytania: Przekażemy Ukrainie pojazdy opancerzone

Wielka Brytania przekaże Ukrainie pojazdy opancerzone - potwierdził w piątek brytyjski minister obrony Ben Wallace.

„Będziemy wysyłać pojazdy opancerzone, (…) takie jak Mastiff, aby zapewnić, że Ukraina otrzyma wsparcie. To bardzo ważne, abyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, by pomóc Ukrainie i tam, gdzie poproszą nas o sprzęt, jeśli go mamy lub możemy pomóc innym go dostarczyć, zrobimy to” - powiedział Wallace stacji Sky News.

Informację o tym, że Wielka Brytania rozważa przekazanie Ukrainie pojazdów opancerzonych podał w czwartek dziennik „The Times”, wskazując właśnie na transporter opancerzony Mastiff lub nieco mniejszy od niego pojazd rozpoznawczy Jackal. W czwartek pośrednio potwierdził to dowódca RAF marszałek Mike Wigston, mówiąc, że siły powietrzne są gotowe do transportu takich pojazdów, jeśli zapadnie polityczna decyzja o ich przekazaniu.

Mastiff to brytyjska wersja amerykańskiego Cougara, transportera opancerzonego typu MRAP, czyli zapewniającego zwiększoną ochronę przed wybuchem min lądowych oraz improwizowanych ładunków wybuchowych. Sześciokołowy pojazd, którym może jechać dwóch kierujących oraz ośmiu żołnierzy, był intensywnie wykorzystywany przez brytyjskie oddziały w Afganistanie.

„The Times” wskazał, że pojazdy opancerzone zostaną najpierw przetransportowane do jednego z sąsiadujących z Ukrainą państw, gdzie ukraińscy żołnierze przejdą przeszkolenie w zakresie ich obsługi.

PAP/kp