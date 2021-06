TechnoBiznes 2021: Konkursy technologiczne „Gazety Bankowej” rozstrzygnięte

„Gazeta Bankowa” wyłoniła zwycięzców swoich konkursów technologicznych TechnoBiznes. Dzisiaj podczas uroczystej gali zostały wręczone statuetki, medale i dyplomy przedstawicielom wyróżnionych firm.

Nagrody przyznano w dwóch konkurencjach: „Hit Roku 2021” i „Lider 2020”. W grupie pierwszej zostały nagrodzone najlepsze rozwiązania, które w roku 2021 są lub będą dostępne, a w drugiej - instytucje i firmy, która w minionym roku dokonały spektakularnego wdrożenia w obszarze nowych technologii. W pierwszej konkurencji nacisk położony jest na przyszłość, na trendy i możliwości, które mogą zostać zrealizowane, w drugiej dominuje stan obecny, czyli technologiczna teraźniejszość w jej najlepszym wydaniu. Liderów wyłoniono w trzech kategoriach: Bankowość, Ubezpieczenia i inne instytucje finansowe oraz Przemysł 4.0, a Hity w dwóch – w Bankowości oraz w Ubezpieczeniach i innych instytucjach finansowych.

W pierwszym konkursie, w kategorii Bankowość, nagrodę Hit Roku otrzymało Biuro Informacji Kredytowej BIK za BIK API – aktualizację online bazy BIK Klient Indywidualny, oraz Hitachi Europe za Telemedycynę nowej generacji w bankowości- odpowiedź Hitachi na pandemię.

Obu rozwiązaniom „Gazeta Bankowa” wraz z Kapitułą Konkursów Technologicznych przyznała także rekomendacje. Otrzymało je również sześć innych firm: dwie trafiły do Comarchu (pierwsza to Comarch RPA for KYC - system do automatyzacji pozyskiwania danych ze źródeł rozproszonych, druga - AI in Comarch Wealth Management, czyli rozwiązanie chmurowe, pomagające doradcom i inwestorom w doborze właściwego produktu inwestycyjnego), do Heuthes (za Multicentaur Payment ID Hub), Secfense (Secfense User Access Security Broker), SoftNet (vBanking – czyli wirtualny bank, rozwiązanie adresowane głównie do banków spółdzielczych) oraz Sygnity (za FlexiFee 2.0 - system wspierający sprzedaż produktów i usług bankowych).

W kategorii Ubezpieczenia i inne instytucje finansowe, nagrodę Hit Roku (i zarazem rekomendację) otrzymała spółka Atende za cyfryzację dokumentów publicznych, prywatnych oraz procesów backoffice w oparciu o technologię blockchain. Rekomendację przyznano także firmie ERGO Technology & Services za rozwiązanie MLS (mobilna likwidacja szkód).

Pierwsze miejsce w konkursie Lider 2020, w kategorii Bankowość zdobył PKO Bank Polski za Program Transformacji Technologicznej Road to Cloud, drugie – Bank Pekao za PeoPay KIDS, trzecie - Alior Bank za Foto ID. W tej kategorii „Gazeta Bankowa” przyznała także wyróżnienia: ING Bankowi Śląskiemu za Robo-doradcę Investo, BNP Paribas Bank Polska za Autenti Paperless, PKO Bank Polski za You&AI – Asystenta głosowego PKO Banku Polskiego, oraz SGB-Bank za aplikację SGB Mobile.

W kategorii Ubezpieczenia i inne instytucje finansowe zwyciężył PZU SA, który został nagrodzony za mojePZU, drugie miejsce zajął Generali Polska (Leon – sztuczna Inteligencja jako wsparcie w obsłudze klienta), a trzecie - PKO Leasing (za Bankową platformę Automarket.pl). W tej kategorii kapituła konkursu przyznała dwa wyróżnienia – jedno dla PZU Życie za Semantyczny OCR (jest to narzędzie służące do obsługi roszczeń życiowych, wykorzystujące Sztuczną Inteligencję), drugie – dla STU ERGO Hestia za Panel wypłat kanałem Blockchain.

W kategorii Przemysł 4.0 tytuł Lidera 2020 otrzymała Grupa Lotos za System LDAR, umożliwiający prowadzenie monitoringu urządzeń, aparatów, połączeń kołnierzowych i rurociągów, pod kątem lokalizacji i usuwania emisji niezorganizowanej lotnych związków organicznych – LZO. Drugie miejsce w tej kategorii zajął Totalizator Sportowy, którego Kapituła nagrodziła za mojeID – elektroniczną weryfikację klientów, a trzecie - TAURON Polska Energia za Tauron w chmurze. Przyznano dwa wyróżnienia: jedno – dla spółki Emitel za Smart City Piaseczno, i drugie – dla Lotniska Chopina w Warszawie oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za A-CDM (Airport – Collaborative Decision Making), czyli za system, który poprawia efektywność działania lotniska, płynność ruchu lotniczego, sprawność obsługi samolotów oraz pozwala lepiej wykorzystać zasoby wszystkich partnerów.

Nagrody w obu konkursach są przyznawane przez Kapitułę, która ocenia rozwiązania zgłoszone przez firmy i instytucje pod kątem ich innowacyjności, a także wykorzystania nowoczesnych koncepcji i produktów informatycznych w wielu dziedzinach gospodarki – od sfery usług i obsługi klienta po działalność produkcyjną.

W składzie Kapituły tegorocznej edycji konkursu TechnoBiznes byli: Marek Zagórski, Sekretarz Stanu w KPRM, Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji; dr hab. prof. SGH Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Patrycja Sas–Staniszewska,Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej; prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; dr hab. prof. SGH Zbigniew Krysiak, Zakład Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; dr inż. Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Romuald Orzeł, Prezes Zarządu Grupy Medialnej Fratria, Henryk Uzdrowski, Członek Zarządu Grupy Medialnej Fratria; Maciej Wośko, Redaktor Naczelny „Gazety Bankowej”; Stanisław Koczot, Zastępca Redaktora Naczelnego „Gazety Bankowej”.

Konkursy technologiczne „Gazety Bankowej” należą do plebiscytów z najdłuższą tradycją na polskim rynku cyfrowym. Tegoroczna edycja konkursu „Lider” był już 19. z kolei, a „Hit” –14. Celem TechnoBiznesu jest ukazanie ważnej roli technologii w funkcjonowaniu firm, jej znaczenia w zdobywaniu korzyści biznesowych, w osiąganiu przewagi konkurencyjnej, a także rosnącego udziału w rozwoju zarówno gospodarki krajowej, jak i rynku high-tech.

Z roku na rok obserwuję, jak plebiscyt związany z technologią rozwija się wskazując często kierunki rozwoju cyfrowego rynku w Polsce. Z uśmiechem wspominam czas, gdy jednym z pytań ankietowych w badaniu konkursowym było pytanie” „Czy bank posiada stronę internetową”? Dziś jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Żyjemy w innym, zdominowanym przez cyfryzację i napędzanym technologią świecie. Zwłaszcza ostatni rok wykazał, jak ważne jest przygotowywanie się na nieprzewidywalne wydarzenia, wyprzedzanie czasów, poszukiwanie technologii, która sprawi, że nic nie przeszkodzi nam w prowadzeniu udanego biznesu – mówi Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej” i portalu wGospodarce.pl. - Mamy wielki zaszczyt przedstawić najbardziej aktywne instytucje finansowe i firmy technologiczne, które rozwijają się i poszukują nowych kierunków rozwoju. To liderzy TechnoBiznesu – przedsiębiorstwa, spółki i ich menedżerowie, którzy potrafią przygotować się do wyjątkowych wydarzeń na rynku.

