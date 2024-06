Bankowy Menedżer Roku: „Pamiętajmy, kto płaci nasze rachunki”

Wyjątkowe, wakacyjne wydanie „Gazety Bankowej”, a w nim wyniki konkursów – TechnoBiznes 2024 i Najlepszy Bank 2024. Tradycyjnie też w wydaniu rozmowa z laureatem Nagrody Specjalnej Bankowego Menedżera Roku 2023, którym został Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego, uznanego także za Najlepszy Bank 2024 w kategorii banki komercyjne.

Polecamy uwadze relację z Gali Gazety Bankowej – zobacz kto otrzymał nagrody w konkursach TechnoBiznes 2024 i jakie banki Kapituła wskazała jako najlepsze wśród banków spółdzielczych i komercyjnych – relacja dostępna na kanale wPolsce.pl na YT:

O polskim sukcesie i złotym wieku polskiej gospodarki mówi też w wywiadzie dla „Gazety Bankowej” dr hab. Marcin Piątkowski, profesor Akademii Leona Koźmińskiego i autor książki „Złoty wiek. Jak Polska została europejskim liderem wzrostu i jaka czeka ja przyszłość”.

„Polska musi mieć pomysł nie tylko na Polskę – wciąż na ten projekt czekamy – lecz także polski pomysł na Europę i na świat. Jeśli mamy ambicje, by stać się członkiem G20, to już dzisiaj musimy myśleć jak członek 20 najbogatszych krajów świata i wiedzieć, co chcemy zaproponować naszym partnerom w G20. Obawiam się, ze gdyby dziś ktoś zapytał, jakie pomysły Polacy maja dla liderów światowej gospodarki, to nikt by nie wiedział, jak wygląda nasz plan, nasz polski projekt dla Europy i świata. Chciałbym, żeby Polska wyjeżdżała dziś do Brukseli nie tylko po to, by podpisywać faktury i zbierać pieniądze dla siebie, lecz także by promować nasz pomysł, jak ta Europa ma wyglądać – że musi więcej w siebie inwestować, walczyć o to, by nie tracić na swoim znaczeniu w globalnej gospodarce” – podkreśla prof. Piątkowski.