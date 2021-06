Sojusznicy ćwiczą na Morzu Czarnym, oczyszczają wody i porty

Tegoroczne ćwiczenie Sea Breeze to nie tylko działania wojskowe na morzu i w powietrzu, ale także prace w portach, w tym usunięcie zatopionego jachtu, który utrudnia korzystanie z portu w Odessie – powiedzieli oficerowie dowodzący siłami Marynarki Wojennej USA uczestniczącymi w ćwiczeniu

W tegorocznym ćwiczeniu, organizowanym przez Stany Zjednoczone i Ukrainę, uczestniczy rekordowa liczba państw: 32, w tym Polska. Rozpoczęte w poniedziałek ćwiczenie Sea Breeze 2021 obejmuje działania desantowe, manewry na lądzie, zwalczanie okrętów podwodnych, działania nurków, obronę powietrzną, a także działania poszukiwawczo-ratownicze.

Podejmiemy w tym roku różne aktywności, w tym unieszkodliwianie ładunków wybuchowych przez naszych nurków na morzu i na brzegu, działania budowlane poprawiające infrastrukturę portową. Punktem kulminacyjnym będzie usunięcie wraku jachtu, będziemy przy tym współpracować z Ukraińcami Kanadyjczykami i Polakami – powiedział we wtorek w telefonicznym briefingu kpt. Cameron R. Chen z ekspedycyjnych sił morskich US Navy w Europie i Afryce. Dodał, że chodzi o wrak opuszczonego jachtu z czasów ZSRR, który zatonął w 2016 r., a w ramach ćwiczenia ma zostać pocięty i wydobyty.

Kpt Kyle Gantt z US Navy odpowiadając na pytanie o „nieprzyjazne otoczenie” ćwiczenia i stanowisko Rosji, podkreślił, że ćwiczenie było planowane od dawna. To ćwiczenie odbywa się od 1997 roku, tegoroczna edycja jest 21. Nie jest pod żadnych względem ćwiczeniem reaktywnym – zapewnił. „Wszystkie państwa mają prawo działać na wodach międzynarodowych, a ćwiczenie odbywa się na terytorium Ukrainy albo na wodach międzynarodowych” – zaznaczył.

Podkreślił, że organizatorzy ćwiczenia stosują się do traktatu INCSEA, który przewiduje standardy komunikacji, pozwalające eliminować ryzyka. Ważną częścią Sea Breeze jest pokazanie światu, że Morze Czarne jest morzem międzynarodowym, otwartym i dostępnym dla ruchu handlowego, dla statków z całego świata, i nie należy do żadnego kraju – powiedział.

Gantt dodał, że Rosja „rutynowo obserwuje” działania ćwiczących sojuszników i partnerów „i jest to ich prawo, jeśli robią to na wodach międzynarodowych”. „Mają takie samo prawo być obecni i działać na Morzu Czarnym jak każde inne państwo. Musimy zagwarantować, by wszyscy byli zgodni co do tego, że Morze Czarne jest otwarte dla bezpiecznych i profesjonalnych działań wszystkich krajów. Morze Czarne nie należy do żadnego z państw. To międzynarodowy akwen, dostępny dla wszystkich krajów” – zaznaczył.

W tegorocznym ćwiczeniu Sea Breeze uczestniczy 5 tys. ludzi, 32 okręty, 40 samolotów oraz 18 zespołów specjalnych z sześciu kontynentów – z Albanii, Australii, Brazylii, Bułgarii, Danii, Egiptu, Estonii, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Litwy, Łotwy, Maroka, Mołdawii, Norwegii, Pakistanu, Polski, Rumunii, Senegalu, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Tunezji, Turcji, Ukrainy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii i Włoch.

PAP/mt

Czytaj też: Manewry na Krymie. Min. obrony Rosji wydał rozkaz komandosom