Maląg: Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu strategii demograficznej

W tym tygodniu w pierwszych województwach, lubuskim i zachodniopomorskim, ruszają konsultacje społeczne projektu strategii demograficznej - powiedziała PAP minister rodziny Marlena Maląg. Podkreśliła, że to kompleksowy dokument, który wyznacza kierunki działań w perspektywie do 2040 r.

Rząd w połowie czerwca zaprezentował projekt Strategii Demograficznej 2040. Dokument przewiduje m.in. ochronę rodziców małych dzieci przed zwolnieniem, realizację programów mieszkaniowych zapowiedzianych w Polskim Ładzie i utworzenie centrum zajmującego się zdrowiem prokreacyjnym.

Jak przekazała szefowa MRiPS właśnie ruszają konsultacje społeczne projektu.

Mam przyjemność ogłosić, że w tym tygodniu w pierwszych województwach, lubuskim i zachodniopomorskim, ruszają konsultacje społeczne projektu Strategii Demograficznej 2040. To kompleksowy dokument, który wyznacza kierunki działań w perspektywie do 2040 r. Do konsultacji zapraszamy wszystkich, którym nie jest obojętna przyszłość kolejnych pokoleń, przyszłość Polski i nas wszystkich - powiedziała minister rodziny.