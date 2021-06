Wybieramy polskie produkty

Aż 80 proc. Polaków badanych w maju 2021 r. przez agencję PBS deklaruje, że pochodzenie produktu ma dla nich istotne znaczenie

PGE Polska Grupa Energetyczna przeprowadziła badania, w których zapytała Polaków, co wpływa na ich decyzje zakupowe. Celem było zidentyfikowanie postaw zakupowych Polaków, a także pozyskanie ich opinii, co należałoby usprawnić, aby wybór w czasie zakupów polskich produktów był dla nich łatwiejszy.

PGE od roku poprzez działania skupione wokół kampanii „Polskie – kupuję to!” zachęca do kupowania krajowych produktów. Badania agencji badawczej PBS pokazują, że dla Polaków pochodzenie produktu ma istotne znaczenie. Taką postawę deklaruje aż 80 proc. badanych, którzy uważają, że w ten sposób wspierają rozwój polskich firm i producentów, zapewniając tym samym miejsca pracy. Jest to ważne, bo wybory konsumenckie mają wpływ na naszą gospodarkę – podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna.

Z badania PGE wynika, że polskie pochodzenie produktu jest rozumiane przede wszystkim przez pryzmat tego, czy produkt jest wytwarzany w Polsce, z polskich surowców oraz przez firmę, która ma w 100 proc. polski kapitał. Natomiast dla 72 proc. badanych znaczenie polskiego pochodzenia produktów jest istotne przede wszystkim w kategorii zakupów spożywczych.

Zdecydowana większość badanych, przynajmniej sporadycznie, szuka informacji na temat tego, czy produkt jest polski. Prawie co dziesiąta osoba deklaruje, że robi to zawsze, a co trzecia, że robi to często. Głównym źródłem informacji o pochodzeniu produktu jest etykieta na opakowaniu, ewentualnie obecność specjalnego oznaczenia na opakowaniu lub internet.

Najczęściej decydujemy się kupować rodzime artykuły spożywcze i kosmetyki. Dlaczego akurat polskie? Badani przeważnie wskazywali, że chodzi o wspieranie rodzimych firm i producentów. Są świadomi, że mają wpływ na miejsca pracy oraz iż pieniądze z takich zakupów zostają w kraju.

W ramach akcji „Polskie – kupuję to!” PGE wspiera rozwój aplikacji Pola. Jest to polska aplikacja, która po zeskanowaniu kodu kreskowego podaje informacje o tym, czy producent jest zarejestrowany w Polsce, czy inwestuje tutaj w badania i rozwój i czy jego kapitał jest rodzimy, czy też jest to część zagranicznego koncernu. Liczba punktów określających „polskość” danego produktu zwizualizowana jest za pomocą czerwonego paska. Aplikacja jest cały czas rozwijana i stanowi unikatową bazę polskich firm, która nieustannie się powiększa. I przede wszystkim jest prostym narzędziem, które każdy użytkownik smartfona może wykorzystać podczas sięgania po produkt podczas zakupów. Po zapoznaniu się z właściwościami aplikacji Pola połowa badanych uznała aplikację za przydatną. Wśród osób, które do tej pory nie słyszały o takim rozwiązaniu, chęć korzystania z aplikacji Pola zgłosiło 45 proc. badanych.

Badanie „Pochodzenie produktu a decyzje zakupowe” na zlecenie PGE przeprowadziła w maju 2021 r. agencja badawcza PBS. W badaniu wzięło udział 1011 osób i zostało ono zrealizowane techniką CAWI (wywiady internetowe) poprzez panel poznaj.to­ na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków.

(KG)