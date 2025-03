Karta potęgą jest i basta!

80 proc. Polaków najczęściej płaciło bezgotówkowo w sklepach stacjonarnych w minionym roku - wynika z badania „Mobilny Portret Polaka”. Ponad 60 proc. przyznało, że sięgało po gotówkę od czasu do czasu. W internecie dominowała płatność BLIK-iem, na co wskazało 42 proc. osób.

80 proc. respondentów zadeklarowało, że najczęściej płaci bezgotówkowo w sklepach stacjonarnych - wynika z badania zleconego przez Bank Millenium. Polacy płacą offline kartą do konta (41 proc.), gotówką (20 proc.), kartą kredytową (13 proc.), portfelem cyfrowym w telefonie, np. Apple Pay, Google Pay (12 proc.), zbliżeniowo za pomocą BLIK-a w telefonie (7 proc.) oraz kodem BLIK (5 proc.). Na korzystanie z zegarka lub opaski płatniczej wskazało 1 proc. uczestników badania.

„Te dane pokazują ogromny rozwój płatności bezgotówkowych w ostatnim czasie. Siedem lat temu przeprowadziliśmy pierwsze badanie +Mobilny Portret Polaka+ i wówczas ponad 70 proc. respondentów twierdziło, że nigdy nie zapłaciło telefonem, a niemal 60 proc. nigdy nie użyło BLIKA” - wskazała cytowana w czwartkowym komunikacie Iwona Jarzębska, dyrektorka Departamentu Public Relations w Banku Millennium.

„W Polsce popularność płatności bezgotówkowych wynika z kilku kluczowych czynników. Po pierwsze rozwój technologii płatniczej jest na bardzo wysokim poziomie. Korzystamy z najnowocześniejszych rozwiązań, które są szybkie i bezpieczne. Swoją zasługę miała też szeroka implementacja płatności zbliżeniowych, które są znacznie wygodniejsze. Po drugie terminale płatnicze są powszechnie dostępne, nawet w niewielkich sklepach i punktach usługowych, a przedsiębiorcy byli i są aktywnie zachęcani do ich instalowania. Po trzecie, cała płatnicza rewolucja nie dokonałaby się, gdyby nie podejście Polaków, którzy chętnie korzystają z nowych technologii i są otwarci na innowacje finansowe” – wyjaśnił Tomasz Perski, kierownik Zespołu Rozwoju Rozwiązań dla Klienta – Karty i płatności w Departamencie Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium.

Większość Polaków podchodzi do gotówki praktycznie

Badanie pokazało, że większość Polaków podchodzi do gotówki praktycznie; 60 proc. respondentów sięgało po gotówkę w sklepach stacjonarnych od czasu do czasu. Gotówka była też drugim najpopularniejszym sposobem płatności po karcie do konta - podali autorzy komunikatu.

44 proc. respondentów przyznało, że dobrze mieć przy sobie „jakąś sumę” w gotówce. Jednocześnie 54 proc. Polaków wskazało, że od czasu do czasu płaci w sklepach zarówno gotówką, jak i bezgotówkowo; a 39 proc., że robi tak czasami. Co trzecia osoba (33 proc.) korzysta z gotówki, „kiedy jest to konieczne” lub kiedy zapłacenie w innej formie „jest trudne”. Co czwarta osoba (25 proc.) oceniła, że płatność gotówką daje jej poczucie większej kontroli nad wydatkami. 23 proc. respondentów wskazało natomiast, że nie lubi tej metody, ponieważ „jest to mało wygodne”. 12 proc. czuło się bezpieczniej płacąc gotówką, a dla 11 proc. ta forma mogłaby nie istnieć, ponieważ woli bezgotówkowe formy płatności. 10 proc. Polaków w minionym roku trzymało w gotówce oszczędności.

BLIK dominuje w internecie

Wyniki badania pokazują, że szybkie płatności elektroniczne całkowicie zdominowały internet - wskazano w komunikacie. W 2024 r. w sieci dominowała płatność kodem BLIK, jako główną metodę wskazało ją 42 proc. badanych; 55 proc. przyznało, że korzystało z BLIK-a w sieci od czasu do czasu. Respondenci wskazywali też, że korzystali z szybkiego przelewu za pomocą bramki płatniczej (dla 20 proc. była to główna metoda, a 47 proc. korzystało z niej od czasu do czasu), przelewu internetowego (12 proc. głównie, 32 proc. od czasu do czasu), karty do konta (6 proc. głównie, 22 proc. od czasu do czasu), karty kredytowej (kolejno 5 proc. i 15 proc.), cyfrowego portfela (kolejno 4 proc. i 12 proc.), odroczonej płatności (kolejno 4 proc. i 14 proc.) oraz PayPal (kolejno 3 proc. i 20 proc.). Od czasu do czasu Polacy korzystali też w internecie z rat i pożyczek (5 proc.) oraz kart podarunkowych (5 proc.).

Badanie „Mobilny Portret Polaka” zrealizował Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie zespołu Public Relations Banku Millennium, w dniach 25-29 października 2024 r., na próbie 1068 osób, metodą CAWI.

PAP, sek

