Brejza ponownie przegrywa w sądzie z Kasą Stefczyka. Polityk KO musi przeprosić

Podczas posiedzeń sejmowej komisji śledczej ds. Amber Gold, Krzysztof Brejza usiłował odwrócić uwagę od jednej z największych afer, jakie zakwitły podczas rządów Platformy Obywatelskiej. Polityk kierował oskarżenia w stronę innych instytucji finansowych. Teraz musi przepraszać za swoje oszczerstwa.

Decyzją Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Krzysztof Brejza musi przeprosić Kasę Stefczyka za bezprawne i bezpodstawne mieszanie tej instytucji finansowej do sprawy Amber Gold. Wyrok sądu w sprawie apelacji wniesionej przez polityka KO potwierdza w praktyce, wydany w maju 2020 roku, wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Po rozpatrzeniu przez gdański sąd apelacji, Krzysztof Brejza musi – w terminie 2 tygodni od 23 czerwca – opublikować stosowne przeprosiny na: własnej stronie internetowej, stronie głównej portalu internetowego Interia.pl, stronie głównej portalu internetowego Wiadomo.co oraz stronie głównej portalu internetowego Tokfm.pl. W ramach przeprosin polityk zobowiązany jest wyemitować oświadczenie, w którym przyznaje, że naruszył dobra osobiste Kasy Stefczyka. Dodatkowo, Krzysztof Brejza musi przeprosić Kasę Stefczyka na swoim profilu w serwisie Twitter.

Na portalach i w mediach społecznościowych, senator Koalicji Obywatelskiej musi umieścić oświadczenie o następującej treści: Krzysztof Brejza przeprasza Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. Franciszka Stefczyka za naruszenie jej dóbr osobistych w postaci dobrego imienia i renomy poprzez rozpowszechnianie w mediach bezpodstawnych sugestii, jakoby Kasa Stefczyka finansowała rozruch oraz działalność Amber Gold. Krzysztof Brejza przyznaje, że Kasę Stefczyka nie łączyły z Amber Gold żadne relacje biznesowe, a sugestie o przeciwnym charakterze wprowadzały opinię publiczną w błąd co do działalności Kasy Stefczyka, za co Krzysztof Brejza wyraża ubolewanie.

Decyzja gdańskiego sądu potwierdza wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, który wskazał jednoznacznie, że powielane przez Krzysztofa Brejzę spekulacje dotyczące jakichkolwiek związków Kasy Stefczyka i Amber Gold są bezzasadne, a ich wypowiadanie było bezprawne.

W ocenie sądu sformułowanie, którego użył Krzysztof Brejza mówiąc: Działalność Amber Gold była finansowana ze SKOK Stefczyka” narusza dobra osobiste Kasy.

Warto przypomnieć, że w 2019 roku portal TVP.info poinformował o potężnej kampanii internetowego hejtu, w rozpętanie której – według informacji Telewizji Polskiej – był zaangażowany właśnie Krzysztof Brejza.

Czytaj tez: Krzysztof Brejza przegrywa w sądzie z Kasą Stefczyka - Uzasadnienie miażdży senatora KO