Magdalena Kotlarczyk nową szefową Google Polska

Naszym celem jest wspieranie szybszego rozwoju polskich firm - od tych najmniejszych, po największe przedsiębiorstwa - dzięki szansom, jakie daje cyfrowy rynek i nasze technologie, także na arenie międzynarodowej - powiedziała Magdalena Kotlarczyk, dotychczasowa szefowa sprzedaży Google Polska, która od 1 lipca objęła stanowisko szefowej polskiego oddziału Google.

Google w Polsce działa od 2006 roku. Warszawskie biuro jest centrum biznesowym firmy na cały region Europy Środkowo-Wschodniej oraz największym centrum inżynieryjnym Google Cloud w Europie. Od 2015 roku w Warszawie działa Google for Startups Campus - jeden z sześciu światowych ośrodków wspierających rozwój rodzimych młodych firm technologicznych. W kwietniu tego roku uruchomiono najnowszą inwestycję firmy w Polsce - region Google Cloud.

Ostatni rok znacząco przyspieszył cyfrową rewolucję. W sieci pojawiło się więcej konsumentów, wiele osób po raz pierwszy skorzystało z usług cyfrowych. Dlatego to ogromna szansa dla naszej gospodarki. Wiele polskich firm i marek już podbija nie tylko rynek krajowy, ale i zdobywa klientów na całym świecie, wykorzystując najnowsze rozwiązania, które daje internet. Naszym celem jest, aby takich polskich firm było jak najwięcej, by rosły one jeszcze szybciej i by miały w Google dobrego partnera do rozwoju - powiedziała Magdalena Kotlarczyk, nowa dyrektor Google Polska.