Morawiecki: Przekop Mierzei Wiślanej to wyraz realizmu politycznego

Przekop Mierzei Wiślanej to wyraz realizmu politycznego; to umocnienie naszej suwerenności; to także nasza duma, bo nie będziemy musieli pytać naszego wschodniego sąsiada, czy możemy wpłynąć na nasze własne wody terytorialne - mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki

Szef rządu wraz z prezydentem Andrzejem Dudą odwiedzili w czwartek teren przekopu Mierzei Wiślanej.

Premier Mateusz Morawiecki nawiązał do pierwszych w historii planów przekopania Mierzei Wiślanej, przywołując czasy Stefana Batorego i wiek XVI. To niebywałe, że pierwsze plany przekopu Mierzei Wiślanej to XVI wiek, to czasy Stefana Batorego. Później to Eugeniusz Kwiatkowski - powiedział premier.

Długie dekady nic nie mogło się tutaj zadziać, bo nie było woli i wiary w to, że można zgromadzić środki z budżetu państwa na wielką i piękną budowę - podkreślił premier, dodając, że „Przekop Mierzei Wiślanej to też wyraz realizmu politycznego. To umocnienie naszej suwerenności. To także nasza duma, bo nie będziemy musieli pytać naszego wschodniego sąsiada, czy możemy wpłynąć na nasze wody terytorialne”.

Według premiera plany inwestycji na Mierzei Wiślanej już wcześniej zostały uzgodnione razem z prezydentem Andrzejem Dudą. Inwestycje w usługi publiczne będą zrealizowane z korzyścią dla mieszkańców. „One wszystkie stają się faktem” - powiedział premier.

Wiarygodność jest naszym znakiem firmowym. Widać to tutaj, na Mierzei, bardzo wyraźnie. „Ta strategiczna inwestycja. To nie tylko przekop, ale również pogłębienie toru na rzece Elbląg. To także cały system osłon, który będzie pozwalał wykorzystywać port w Elblągu” - podkreślił Mateusz Morawiecki. Dzięki tej inwestycji będą tutaj tysiące nowych miejsc pracy. Nasza polityka to otwarcie na cały nasz piękny Bałtyk. Gdańsk z Gdynią stają się największym portem na Bałtyku - to symbol sukcesu naszej polityki morskiej, handlowej i portowej - dodał.

Premier mówił także o innych planach związanych z zagospodarowaniem Wybrzeża. Nasze dalsze plany - porty w Łebie i Ustce, w Świnoujściu, tor wodny ze Świnoujścia do Szczecina, odbudowa całego przemysłu morskiego - to nasze znaki firmowe. Przemysł morski i handel to jedna z dźwigni rozwoju gospodarczego - powiedział.

Według premiera realizowane są inwestycje, które wzmocnią gospodarczo Polskę. Wszystkie te inwestycje, poczynając od Mierzei Wiślanej, to inwestycje, które zmienią miejsce Polski pod względem politycznym i gospodarczym - umożliwią utworzenie lepszych, wysokopłatnych miejsc pracy. To także część Polskiego Ładu - mówił premier Morawiecki.

Według szefa rządu inwestycje te mają doprowadzić do awansu cywilizacyjnego, do tego, żeby Polacy - za kilka, kilkanaście lat - zarabiali przynajmniej w wysokości średniej unijnej. „To jest możliwe i jesteśmy coraz bliżej tego momentu” - zaznaczył Morawiecki.

Potwierdzamy dziś wolę realizacji tych dziesiątek tysięcy inwestycji w całej Polsce dla dobra Polaków - podkreślił Mateusz Morawiecki.

(mt)

Czytaj też: Premier: Polski Ład to lepsza codzienność dla nas wszystkich