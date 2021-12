Imponujące tempo prac na Mierzei Wiślanej! Trwa rozruch urządzeń

Trwają rozruchy urządzeń i instalacji obiektów na budowie Przekopu Mierzei Wiślanej. Jednym z najważniejszych jest Kapitanat Portu Nowy Świat, gdzie znajduje się serce przeprawy, czyli nadrzędny system sterowania ruchem statków - przekazał w piątek Urząd Morski w Gdyni.

„Prace na budowie Kanału Żeglugowego realizowane są sprawnie. Z optymizmem patrzymy na terminowe zakończenie robót na Mierzei Wiślanej. Pozostałe części inwestycji nabierają rozpędu. Trwa obudowa brzegów rzeki Elbląg, budowa mostu w Nowakowie, natomiast na pogłębianie toru wodnego na Zalewie Wiślanym został już ogłoszony przetarg” – poinformował wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk, cytowany w komunikacie.

Budowa Przekopu Mierzei Wiślanej to sposób na wytyczenie nowej drogi wodnej, która połączy Zalew Wiślany z Zatoką Gdańska. Po to, by taki ruch statków był możliwy i jednocześnie nie ograniczał ruchu samochodowego, niezbędne jest wybudowanie m. in. kanału żeglugowego ze śluzą, mostów obrotowych i przestrzeni, z której tym wszystkim będzie można zarządzać, czyli kapitanatu - przypomniał w komunikacie z postępu prac inwestor.