Raport PARP: przeważają mikrofirmy z sektora usług

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) stanowi przeważającą większość firm w Polsce. Większość wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Według zaprezentowanych w raporcie danych, wciąż rośnie liczba przedsiębiorców w naszym kraju. W 2019 r. ich łączna liczba wyniosła 2,2 mln, podczas gdy w roku poprzedzającym było ich 2,15 mln. Oznacza to wzrost o 2,9 proc. Stanu tego nie zmieniła pandemia. Według danych z rejestru REGON, w 2020 r. zarejestrowano 329 tys. nowych przedsiębiorstw, wykreślono natomiast 170 tys. firm.

Większość wszystkich przedsiębiorstw z sektora MŚP to osoby prowadzące działalność gospodarczą - napisano w raporcie.

13 proc. małych i średnich przedsiębiorstw według opracowania stanowią natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Najliczniejszą grupę stanowią firmy z sektora usług (52,5 proc.). Co czwarta firma działa w handlu, co ósma zaś - w budownictwie. W przemyśle działa jedynie co dziesiąte przedsiębiorstwo z sektora MŚP.