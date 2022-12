Rozwój przedsiębiorczości mimo wyzwań dla biznesu

Sektor MŚP stanowi wciąż przeważającą większość przedsiębiorstw w Polsce – 99,8 proc., a wśród nich najliczniejszą grupą (96,7 proc.) są mikroprzedsiębiorstwa. Przykład aktywnego rozwoju dają drobni przedsiębiorcy działający w sieci franczyzowej Żabka. Dzięki jej wsparciu i atrakcyjnej ofercie współpracy już ponad 7,6 tys. franczyzobiorców prowadzi z sukcesem swoje lokalne biznesy pod zielonym szyldem w całej Polsce.

-Kończymy kolejny niełatwy dla biznesu i drobnych przedsiębiorców rok. Zdając sobie z tego sprawę, podejmowaliśmy w Żabce wiele inicjatyw na rzecz tego, by jeszcze bardziej pomóc franczyzobiorcom – zarówno tym obecnie współpracującym z nami, jak i dopiero przystępującym do naszej sieci. Niezwykle ważne jest dla nas, że dzięki skali działania oferujemy im wyróżniającą się na rynku ofertę franczyzową, a dzięki proponowanym przez nas narzędziom mogą dynamicznie rozwijać własne lokalne biznesy. Nie można też zapominać, że sektor spożywczy należy do tych odpowiednich na każde czasy. Mimo spowolnienia gospodarczego był to dla naszych franczyzobiorców pomyślny rok – podkreśla Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych w Żabka Polska.

Franczyzobiorcy Żabki kończą rok na plusie

W sieci franczyzowej Żabka są stosowane rozwiązania pozwalające na ograniczenie ryzyka wzrostu kosztów działalności gospodarczej, a także chroniące przed potencjalnym niepowodzeniem. Wiele osób nie chce inwestować we własną działalność, bojąc się porażki – dlatego w Żabce od ponad roku działa jedyne na rynku ubezpieczenie, tzw. polisa na biznes. Chroni franczyzobiorców na wypadek konieczności zakończenia przez nich współpracy z siecią z ujemnym wynikiem finansowym. Przedsiębiorcy współpracujący z Żabką są ponadto zabezpieczeni przed trudną sytuacją na rynku energii i gazu, ponosząc stałą, zryczałtowaną opłatę za media. Dzięki swojemu zaangażowaniu i pracowitości, mimo zewnętrznych okoliczności, mają szansę rozwijać się także pod kątem finansowym. Aż ponad 77 proc. z nich osiągnęło w skali kraju w II kw. br. 22 tys. zł lub więcej przychodu miesięcznie.

–Działamy pod rozpoznawalnym szyldem – Żabkę zna niemal każdy. Sieć franczyzowa oferuje nam preferencyjne warunki rozliczenia, bazujące m.in. na ryczałcie za opłaty za media. Mając na uwadze skalę działania, negocjuje z dostawcami także atrakcyjne ceny towaru. Mamy polisę na biznes, która chroni nas na wypadek niepowodzenia. Wszystko to ma znaczenie w niełatwych dla biznesu czasach i sprawia, że jesteśmy w znacznie lepszej sytuacji niż wielu małych przedsiębiorców działających na własną rękę – zauważa Monika Szyszko, franczyzobiorczyni z Białej Podlaskiej.

Aktywny rozwój tego biznesu i korzyści płynące z prowadzenia własnego sklepu franczyzowego Żabki potwierdzają liczby. Na koniec 2021 r. z siecią związanych było już ok. 6,7 tys. przedsiębiorców. Obecnie jest ich ponad 7,6 tys. W ramach franczyzy z siecią Żabka swój biznes rozwija również kilkudziesięciu obcokrajowców. Korzyści z franczyzy z Żabką.

Rozpoczynając biznes franczyzowy z Żabką, nowi franczyzobiorcy inwestują niewiele, bo ok. 5 tys. zł. Kwota ta pokrywa m.in. opłatę koncesyjną i kasę fiskalną. Sieć zapewnia nowym przedsiębiorcom lokal w specjalnie dobranej lokalizacji. Wynajęta przez Żabkę placówka jest wyposażana w niezbędny sprzęt i meble oraz zaopatrywana w towar – jej wartość to niemal 400 tys. zł.

Franczyzobiorcy Żabki mogą liczyć na szkolenia, wsparcie IT, serwisowe i marketingowe, a także dostawy bezpośrednio do sklepów. Mają też do dyspozycji nowoczesne rozwiązania ułatwiające prowadzenie własnego biznesu czy poprawiające jakość obsługi klienta.

–Franczyza w naszej sieci oferuje gotowe i sprawdzone przez innych rozwiązanie, a sam model biznesowy zapewnia stabilizację i bezpieczeństwo w wielu wymiarach. Dajemy franczyzobiorcom szansę na samorozwój zawodowy i własny biznes w swojej najbliższej okolicy, który sprawdzi się zarówno w dużej aglomeracji, jak i w niewielkiej miejscowości – dodaje Przemysław Kijewski.

Więcej na: https://www.zabka.pl/franczyza