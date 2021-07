Wariant Lambda już w Australii. "Może być trudny dla szczepionek"

Po wariantach Alfa, Kappa i Delta koronawirusa teraz do Australii dotarł wariant Lambda – informują australijskie media. Wstępne badania sugerują, że nowy wariant może się szybko rozprzestrzeniać i być trudny do zwalczenia za pomocą dostępnych szczepionek.

Wariant, nazwany w czerwcu przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) „Lambda”, został wykryty u zagranicznego podróżnika, który w kwietniu przebywał na kwarantannie w hotelu w Nowej Południowej Walii - podaje krajowa baza danych genomicznych AusTrakka.

Co więc odróżnia ten wariant od innych i czy powinniśmy być zaniepokojeni? Wariant Lambda, znany wcześniej jako C.37, jest jednym z 11 oficjalnych wariantów SARS-CoV-2 uznanych przez WHO. Został wykryty w Peru w grudniu ub.r. i rozprzestrzenił się do 29 krajów, w tym do siedmiu krajów Ameryki Południowej, oraz do Australii.