Już 500 cystern z LNG od PGNiG wyjechało z Kłajpedy

Pięćsetna autocysterna ze skroplonym gazem ziemnym załadowanym przez PGNiG w stacji przeładunkowej LNG w Kłajpedzie na Litwie wyruszyła do odbiorcy. Wyraźnie rośnie tempo sprzedaży gazu ziemnego z tamtego kierunku

Łączny wolumen sprzedaży z Kłajpedy od początku użytkowania stacji przeładunkowej przez PGNiG – od kwietnia 2020 roku – przekroczył już 9 tys. ton LNG. W samym pierwszym półroczu 2021 roku sprzedaż z Kłajpedy wyniosła 4558 ton skroplonego gazu ziemnego, co odpowiada 69 365 MWh energii.

Rośnie dynamika naszej sprzedaży LNG z Litwy. Widać to na przykładzie pół tysiąca ładunków. W ciągu pierwszego roku użytkowania stacji w Kłajpedzie wyjechało stamtąd około 300 autocystern z naszym gazem. Zaś sprzedaż kolejnych około 200 ładunków zajęła nam już tylko niespełna cztery miesiące – mówi Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG. – Rosnący popyt na skroplony gaz ziemny związany jest z między innymi z coraz większą liczbą stacji regazyfikujących LNG, z których ponad 20 działa w województwach podlaskim i mazowieckim, a więc w rejonach będących w zasięgu stacji w Kłajpedzie – dodaje Prezes PGNiG.

PGNiG jest wyłącznym użytkownikiem stacji przeładunku LNG w Kłajpedzie, która należy do Klaipedos Nafta. W tym czasie odebrało już tam sześć dostaw skroplonego gazu ziemnego. LNG po przeładowaniu do autocystern wyjeżdża do odbiorców. Wśród kontrahentów jest spółka PGNiG Obrót Detaliczny, dla której ładunki LNG wożą z Litwy autocysterny firmy Gas-Trading należącej do Grupy PGNiG.

Czytaj też: PGE: Debata o wspólnej przyszłości regionów górniczych

PGNiG/KG