Adamczyk: Via Carpatia to rozwój Polski i Grecji

Via Carpatia jest szansą na rozwój zarówno dla Polski, jak i dla Grecji - powiedział w czwartek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk po spotkaniu z prezydent Grecji podczas dwudniowego szczytu Inicjatywy Trójmorza w Sofii.

Jak podał resort, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wziął udział w rozmowie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z Prezydent Republiki Greckiej Ekaterini Sakielaropulu.

Spotkanie dwustronne odbyło się podczas dwudniowego szczytu Inicjatywy Trójmorza w Sofii. Jednym z tematów poruszanych podczas rozmowy była budowa szlaku Via Carpatia, który docelowo połączy Morze Bałtyckie z Morzem Egejskim i jest kluczowym projektem drogowym realizowanym przez kraje Trójmorza.

Resort przypomniał, że realizacja trasy znajduje się na różnym etapie zaawansowania w poszczególnych krajach. W Polsce przebiega ona we wschodnich województwach, a odcinki między Lublinem i Rzeszowem będą systematycznie oddawane do ruchu do połowy 2022 r.

Via Carpatia połączy Białystok z Lublinem na przełomie 2024 i 2025 r., zaś Rzeszów z granicą polsko-słowacką na przełomie 2025 i 2026 r. Węgierska część trasy zostanie oddana do ruchu w bieżącym roku. Budowa odcinka południkowego Via Carpatia na terytorium Grecji została praktycznie ukończona, odcinek w relacji wschód-zachód pokrywa się również z całkowicie ukończoną autostradą A2 przebiegającą po śladzie starożytnego szlaku Via Egnatia.

Jestem pewien, że ta inwestycja jest szansą na rozwój zarówno dla Polski, jak i dla Grecji. Ta droga umożliwi pojawienie się dodatkowych potoków pasażerskich i towarowych z północy kontynentu dla greckich portów, w tym portu w Igoumenitsy - powiedział po spotkaniu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dodał, że jego działania są nakierowane na wpisanie przebiegu trasy Via Carpatia do transportowej sieci bazowej Unii Europejskiej TEN-T. „Naszą inicjatywę popiera już kilkanaście krajów. Sukces tego projektu ułatwi finansowanie tej ambitnej inwestycji” - ocenił Adamczyk.

Via Carpatia w Polsce będzie miała ponad 700 km długości i przebiegnie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Jej częścią, oprócz S19, będzie również m.in. S61. Trasa ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Szlak ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

