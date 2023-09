Podkarpackie. Ruszyła budowa odcinka Via Carpatia

Ponad 1,2 mld zł kosztować będzie podkarpacki odcinek drogi ekspresowej S19 Babica - Jawornik. Inwestycja, której budowa została zainaugurowana w czwartek w miejscowości Wyżne, ma być gotowa za trzy lata. Droga S19 jest częścią szlaku Via Carpatia.

Na uroczystości obecny był wiceminister infrastruktury Rafał Weber, który podkreślił, że wszystkie odcinki S19 na południe od Rzeszowa do granicy ze Słowacją kosztować będą ponad 12 mld zł. To, jak mówił, wielki wysiłek polskiego państwa.

Dodał, że rozpoczęcie budowy kolejnego odcinak Via Carpatia to dowód, że PiS dotrzymuje słowo. Przypomniał, że inicjatorem budowy szlaku był śp. prezydent RP Lech Kaczyński.

Odcinek Babica-Jawornik będzie miał długość 11,6 km. Wykonawcą odcinka, który powstaje w systemie +projektuj i buduj+ jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Wartość podpisanej umowy to ponad 1,2 mld zł.

Roboty budowalne rozpoczną się od przeprowadzenia rozpoznania saperskiego terenu. Wybudowane zostaną drogi technologiczne i zaplecza wykonawcy oraz składy materiałów. Rozpocznie się wycinka terenów zadrzewionych i zakrzaczonych, usuwanie korzeni i karpin oraz prace archeologiczne. Ruszą też pierwsze roboty ziemne (odhumusowanie terenu) i roboty mostowe (fundamenty pod podpory mostów). Wykonawca będzie realizował również prace związane z wyburzeniami budynków oraz z usuwaniem kolizji z sieciami gazowymi, elektrycznymi i teletechnicznymi.

W ramach inwestycji powstanie m.in. węzeł Żarnowa – Strzyżów, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R. Powstanie także Miejsce Obsługi Podróżnych Jawornik (w kierunku Rzeszowa) oraz wybudowane zostaną obiekty inżynierskie - będzie to osiem estakad na wysokich podporach, w tym największa estakada o długości ok. 1,1 km i filarach o wysokości ok. 80 m.

Zaplanowano również budowę pięciu wiaduktów i czterech przejść dla zwierząt.

Jak powiedziała PAP rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Jawornik.

„Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Babicą a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Babica – Jawornik (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19) oraz Jawornik – Domaradz. Docelowo, po wybudowaniu tego drugiego odcinka, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Jaworniku. W śladzie tymczasowego łącznika będzie droga gminna, służąca m.in. służbom ratowniczym jako wjazd awaryjny na S19 przez MOP Jawornik” – wyjaśniła.

Odcinek drogi ekspresowej S19 Babica - Jawornik będzie przebiegać przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. W związku z tym na etapie opracowania Koncepcji Programowej wykonano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża.

Trasa będzie przebiegać na przemian przez wzniesienia i doliny, które w przeważającej części są głębokimi jarami z płynącym w ich dnie rzekami i potokami. Na terenie, na którym powstanie odcinek, występuje kilkanaście obszarów predysponowanych osuwiskowo.

Zgodnie z podpisaną umową prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu 43 miesięcy, tj. we wrześniu 2026 r.; do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, od 1 grudnia do 31 marca.

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ok. 700 km długości. W jej skład wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 pomiędzy miejscowościami: Budzisko (granica państwa), Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek (granica państwa). Droga będzie docelowo przebiegać przez teren pięciu województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Lublin jest już połączony S19 z Rzeszowem.

W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Z tej liczby niemal 82 km jest już oddanych do ruchu. Prawie 73 km jest w realizacji, a ponad 11,5 km w przygotowaniu.

PAP/kp