Premier: w tym roku mniej śmiertelnych wypadków na polskich drogach

W 2021 r. jest mniej śmiertelnych wypadków na polskich drogach - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki podczas udziału w oficjalnym przekazaniu do użytku nowych odcinków autostrady A1 pod Kamieńskiem (woj. łódzkie). Szef rządu zaapelował do kierowców o odpowiedzialną jazdę w 2022 r.

Premier przekazał, że w czwartek rano analizował z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem dane dotyczące wypadkowości na polskich drogach.

Szef rządu podkreślił, że 2020 rok był lepszy od 2019 r., gdzie było „dużo mniej śmiertelnych wypadków, dużo mniej wypadków na polskich drogach”.

Jednocześnie szef rządu zwrócił się z apelem do kierowców o bezpieczną jazdę. Jak mówił, „zbliża się koniec roku i naprawdę, w bardzo bezpieczny sposób postarajmy się dotrzeć do wszystkich miejsc, które każdy z nas może mieć w swoich planach”.

Jak dodał, „niech odpowiedzialna, bezpieczna jazda będzie tym wyznacznikiem zmiany kultury jazdy Polaków w 2022 r. i w kolejnych latach”.

Minister Adamczyk w czwartkowej rozmowie na antenie radiowej Jedynki przytoczył raport wypadków drogowych w 2021 roku.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy doszło do 22613 wypadków drogowych, w których zginęło 2212 osób, a 26199 osób zostało rannych. To o ponad 900 wypadków drogowych mniej niż w roku 2020. Natomiast liczba ofiar śmiertelnych jest niższa o 279, a rannych o 264. To pokazuje, że działania podejmowane po to, by Polska nie była notowana jako najbardziej niebezpieczny na drogach kraj w Europie, są skuteczne” - podkreślił minister.