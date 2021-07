Port Gdynia bije rekordy

Czerwiec był rekordowym miesiącem w roku 2021 w Porcie Gdynia. We wszystkich grupach towarów zanotowano wzrosty w stosunku do czerwca 2020.

Dzięki wysokiej dynamice wzrostu ładunków od stycznia do czerwca br., Port Gdynia zamknął I półrocze wynikiem przeładunkowym równym 13,44 mln ton, czyli o 1,42 mln ton więcej niż przed rokiem. Daje to wzrost rok do roku w wysokości 11,8 proc. Największy wzrost odnotowano w grupach towarowych: ropa i przetwory naftowe +67,5 proc. r/r, drewno +66,4 proc. r/r/, węgiel +18 proc. r/r, drobnica +14,7 proc. r/r, z uwzględnieniem wzrostu przeładunku kontenerów o +15,11 proc. r/r. Pozytywnym trendem jest wzrost eksportu skonteneryzowanych ładunków w Porcie Gdynia, który wyniósł 23,56 proc.

W pierwszym półroczu 2021 do Portu Gdynia zawinęło 2063 jednostek, co oznacza wzrost o 12,3 proc. w stosunku do porównywanego okresu z 2020 roku.

Zamknęliśmy półrocze wzrostami w niemalże wszystkich grupach towarów, co świadczy o dużej efektywności terminali operujących w naszym porcie. To potwierdzenie słuszności trwających procesów inwestycyjnych oraz dobry sygnał dla gospodarki podnoszącej się z pandemii – komentuje Jacek Sadaj, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Inwestycje w infrastrukturę pozwalają istotnie zwiększyć potencjał przeładunkowy portu. Krajowy sektor logistyczny coraz chętniej korzysta z usług polskich terminali na Bałtyku, do czego przyczynia się poprawa infrastruktury dostępowej, w tym modernizacje linii kolejowych i oddane w ostatnich latach odcinki autostrad i dróg ekspresowych.

W Porcie Gdynia wszystkie inwestycje kontynuowane są zgodnie z harmonogramem. Do największych należą „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia” oraz „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia”, budowa Publicznego Terminalu Promowego oraz przebudowa infrastruktury kolejowej. Całkowita wartość inwestycji infrastrukturalnych w obrębie Portu Gdynia to ponad 4 miliardy złotych.

Port Gdynia to uznana marka w systemach transportowo-logistycznych na całym świecie, ceniony za jakość serwisu i uniwersalizm dziesięciu terminali. Uniwersalność Portu Gdynia przyczyniła się do zachowania płynności przeładunków, nawet w czasie pandemii, kiedy to port zakończył rok 2020 ze wzrostem 2,9 proc. w stosunku do roku poprzedniego, plasując się na 2. miejscu wśród wszystkich portów morskich na Bałtyku.

Wybór kolejnego operatora, Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A., do Nowego Publicznego Terminala Promowego dodatkowo zdynamizuje przepływ ładunków i pasażerów na trasie Polska – Szwecja, która jest częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Ta z kolei ma szczególne znaczenie dla Inicjatywy Trójmorza oraz realizacji wspólnych celów Grupy Wyszehradzkiej.

Port Gdynia jest portem łączącym Polskę z gospodarką światową. Przeładunki w Porcie Gdynia odzwierciedlają popyt na towary zagraniczne w Polsce i popyt na towary polskie za granicą. Wzrost przeładunków w Porcie Gdynia pokazuje, że gospodarka polska coraz bardziej powiązana jest z gospodarką światową, zarówno po stronie popytowej jak i podażowej – mówi prof. Marek Grzybowski, ekspert do spraw gospodarki morskiej.

Port Gdynia jest nowoczesnym portem morskim na południowym Bałtyku. Stanowi węzeł bazowy sieci TEN-T, element korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, który jest jednym z kluczowych szlaków komunikacyjnych Unii Europejskiej wpisując się m.in. w ideę Inicjatywy Trójmorza. Efektywne wykorzystywanie własnych środków finansowych z przychodów spółki, jak i tych pozyskanych z funduszy unijnych sprawia, że Port Gdynia prężnie się rozwija w przededniu 100-lecia powstania. Port Gdynia utrzymuje dynamikę inwestycji, stając się jeszcze bardziej konkurencyjnym, jednocześnie poprawiając bezpieczeństwo żeglugi, zarówno wewnątrz portu, jak i w głównym torze podejściowym.

PR/RO

