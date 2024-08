Spadek przeładunków w Porcie Gdańsk. Dominują paliwa

W ciągu pierwszego półrocza 2024 r. w Porcie Gdańsk obsłużono 38,1 mln ton ładunków. Większość stanowią paliwa płynne, które stanowią prawie 53 proc. przeładunków ogółem - podały władze portu.

„W I półroczu 2024 r. Port Gdańsk obsłużył 38,1 mln ton ładunków. Gros z tego to paliwa płynne, które stanowią prawie 53 proc. przeładunków ogółem. Na drugim miejscu uplasowała się drobnica, głównie skonteneryzowana. Węgla jest za to na portowych nabrzeżach coraz mniej” - poinformowała PAP w środę Aneta Urbanowicz z Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Cytowana w komunikacie prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk Dorota Pyć stwierdziła, że blisko 40 mln ton ładunków to dobry wynik.

„Zważywszy na to, że w związku z sytuacją geopolityczną przez ostatnie dwa lata, mam na myśli rok 2022 i 2023, mieliśmy do czynienia z anormatywnym wzrostem przeładunków surowców energetycznych, w tym węgla. W tym roku mamy jednak o 7 proc. mniej przeładunków ogółem niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, głównie za sprawą malejącego importu węgla w związku z ograniczeniem sprowadzania go do kraju – wyjaśniła Dorota Pyć.

Paliwa płynne i zboża na plusie…

W informacji podano, że w ciągu sześciu miesięcy br. przeładunki paliw płynnych w Porcie Gdańsk wyniosły 20,1 mln ton, czyli o blisko 10 proc. więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

„Za tak dobry wynik odpowiada Naftoport. Terminal obsłużył 253 zbiornikowce i przeładował 19,8 mln ton ropy naftowej i produktów naftowych. Przeładunki drobnicy to ok. 11,6 mln t (więcej o 4,5 proc. niż w ub.r.), z czego 10,2 mln t to kontenery (wzrost o blisko 3 proc.). Jak widać, Baltic Hub, największy na Morzu Bałtyckim terminal kontenerowy, stale poprawia swój wynik – przeładował ponad 1 milion kontenerów 20 stopowych (TEU). I zrobił to pomimo zaawansowanych inwestycji, takich jak na przykład trwająca budowa nabrzeża T3” – podkreśliła Aneta Urbanowicz.

Urbanowicz dodała, że na plusie są również zboża.

„W ciągu I półrocza terminale przeładowały o 10 proc. ziarna więcej niż w tym samym czasie ubiegłego roku. W sumie było to ponad 1,5 mln ton – głównie w relacji eksportowej. Więcej przeładowano też samochodów i innych ładunków tocznych (ponad 63 tys. sztuk)” – wyjaśniła.

…ale węgla przeładowano mniej

Jak wskazano w komunikacie, zdecydowanie mniej pracy niż w ubiegłym roku miały terminale węglowe – zarówno te zlokalizowane w porcie zewnętrznym, jak i wewnętrznym.

„W sumie przeładowały one ok. 3,3 mln ton węgla, z czego ponad 2,9 mln ton w relacji importowej. To o 62 proc. mniej niż w tym samym okresie ub.r.” – poinformowała przedstawicielka gdańskiego portu.

„Skąd taki spadek? W kwietniu br. resort przemysłu zablokował import węgla z zagranicy. Nie znaczy to, że surowiec do Polski nie jest sprowadzany. Nadal obowiązują bowiem umowy handlowe zawierane jeszcze przez poprzednie zarządy spółek importujących węgiel do Polski, w tym m.in. zarząd PGE Paliwa” – zauważyła Urbanowicz.

Wskazała, że spadek zanotowały też ładunki z kategorii inne masowe (przeładunki sięgnęły 1,5 mln ton), ruda (52 tys. ton) oraz drewno (39 tys. ton).

PAP, sek

