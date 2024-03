W 2023 r. wszystkie polskie porty na dużym plusie

Wszystkie polskie porty zamknęły ubiegły rok zyskiem; przeładowano w nich niemal 150 mln ton - poinformował podczas czwartkowego posiedzenia sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Gdańsk – największy i rentowny

Katarzyna Krawczyk, dyrektor finansowa portu Gdańsku, poinformowała, że wynik finansowy za 2023 r. wyniósł 212,9 mln zł. I jest - rok do roku – wyższy o ponad 72 mln zł (netto).

„Szacujemy, że rentowność sprzedaży w 2024 roku wyniesie blisko 36 procent. Rentowność kapitałowa – blisko 13 groszy z każdej złotówki zainwestowanego kapitału własnego” – wyjaśniła Krawczyk.

Dobrą kondycję finansową potwierdziły też wskaźniki Grupy Kapitałowej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk – wynik ze sprzedaży 302,9 mln zł (wzrost, rok do roku, o 70 procent) i rentowność na poziomie prawie 44 proc.

Największy polski port w 2023 roku zwiększył moc przeładunkową – wynik 81 mln ton oznacza, że przeładowano 12,7 mln ton ładunków więcej niż w 2022 r.

Rozwój portu w Gdańsku ilustrują nakłady na inwestycje: w ubiegłym roku sięgnęły 170 mln zł. W 2024 r. wydatki inwestycyjne sięgnąć mają 236 mln zł.

Stefan Rudnik, dyrektor ds. inwestycji ZMPG przypomniał, że największym projektem ostatnich lat była modernizacja toru wodnego i rozbudowa nabrzeży wykonana kosztem 590 mln zł (85 proc. dofinansowania UE). Za ponad 166 mln zł rozbudowano sieć drogową i kolejową w porcie wewnętrznym. Przed ZMPG m.in. wielki projekt (701 mln zł) przebudowy czterech nabrzeży (Bytomskie, Rudowe III, Wiślane, Węglowe). Przebudowa – w sumie – 2 km nabrzeży ma potrwać do 2027 roku. Ogromnym przedsięwzięciem jest też budowa Portu Centralnego Morska Energetyka Wiatrowa. Powstający już terminal T3 (wartość 2 mld zł) ma być gotowy w 2025 roku.

„Gdańsk jest już ósmym portem UE, najszybciej rozwijającym się portem w Unii Europejskiej” – zauważył przewodnicząc komisji gospodarki morskiej Kacper Płażyński.

Kontenery w Gdyni

Dobre wyniki za rok 2023 przedstawił również Port Gdynia. Zysk ponad 100 mln zł, co oznacza wzrost o 24 procent w porównaniu do roku 2022. Przeładunki osiągnęły poziom 29,4 mln tom (wzrost o 5,25 proc.).

„Około 40 procent to przychody z tytułu najmu, około 30 procent z opłat portowych” – poinformował dyrektor handlowy Maciej Krzesiński. Podkreślał, że atutem Portu Gdynia jest uniwersalność i elastyczność. „Kiedy było zwiększone zapotrzebowanie na węgiel, szybko się na to przestawiliśmy. Staraliśmy się zwiększyć również możliwości przeładunkowe zboża” – przypomniał Krzemiński.

Gdynia to tzw. port drobnicowy (znaczną część drobnicy stanowią kontenery). I największy port zbożowy na Bałtyku. Dzięki dofinansowaniu z POIiŚ (2014-2020) realizował cztery duże projekty, o łącznej wartości ok. miliarda złotych, m.in. budowę nowego terminalu promowego. W ubiegłym roku przez Gdynię płynęło 664 855 pasażerów. Tendencja wzrostowa jest wyraźna, ale do poziomu sprzed pandemii (2019 rok, 800 tysięcy pasażerów) jeszcze sporo brakuje.

Leszek Jurczyk, dyrektor ds. strategii i rozwoju Portu Gdynia, podkreślał, że strategicznym przedsięwzięciem dla całej polskiej gospodarki jest budowa portu zewnętrznego w Gdyni (150 ha powierzchni użytkowej; 2,3 km nabrzeży, 16 metrów głębokości przy nabrzeżach). Koszty tej inwestycji szacowane są na 3-4 mld zł.

„Mamy koncepcję, mamy decyzję lokalizacyjną poprzedzoną decyzją środowiskową, mamy kompletne badania geologiczne. Właśnie rozpoczęliśmy procedurę wykonawcy falochronów zewnętrznych, w formule zaprojektuj i wybuduj. 18 marca otwarcie ofert” – poinformował Jurczyk.

Na to zadanie Port Gdynia przeznacza 670 mln zł.

»» O polskich portach czytaj tutaj:

Jaki potencjał tkwi w polskich portach? Olbrzymi!

Bez tej inwestycji port w Świnoujściu się udusi

Jak polskie porty mogą zyskać na bliskowschodnim kryzysie?

Kluczowa rola logistyki kolejowej

Podczas posiedzenia sejmowej komisji gospodarki morskiej ważnym tematem dyskusji była poprawa dostępu kolejowego do portów. Gdynia czeka na realizację linii kolejowej nr 201 z Bydgoszczy. Tzw. stara węglówka ma zostać przebudowana do 2028 roku.

Natomiast Port Szczecin – Świnoujście potrzebuje m.in. nowoczesnej „nadodrzanki”, linii kolejowej C-E 59 z Wrocławia do Szczecina. Poseł Artur Łącki (KO) nazwał ją „tętnicą” portu. Przewodniczący Płażyński przypomniał, że miesiąc temu ministerstwo infrastruktury informowało, że „rozważany jest” powrót nadodrzanki na listę priorytetów projektów kolejowych.

„Takie analizy trwają w ministerstwie. O szczegółach będziemy informować państwa parlamentarzystów wkrótce. Widzę dużą potrzebę modernizacji tej linii” – zapewnił wiceminister Marchewka.

Strategiczny terminal w Świnoujściu

Odpowiadając na pytania posła Czesława Hoca (PiS), zapewnił, że ministerstwo infrastruktury priorytetowo traktuje budowę Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego w Świnoujściu. Decyzja środowiskowa dla tej inwestycji została wydana w październiku 2023 r., Po zaskarżeniu jej przez stronę niemiecką, trwa postępowanie w GIOŚ. Konieczne było uzupełnienie dokumentacji. Marchewka liczy na pomyślny finał.

„Budowę terminala kontenerowego w Świnoujściu uznajemy za strategiczną dla polskiej gospodarki morskiej i gospodarki w ogóle” – zapewnił.

Oprócz tzw. portu zewnętrznego w Świnoujściu ma powstać również nowoczesna infrastruktura do obsługi morskiej energetyki wiatrowej. Budowany jest terminal instalacyjny (koszt – ponad 420 mln zł), który będzie obsługiwał ok. 80 turbin rocznie.

Ubiegłoroczne wyniki finansowe Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście przedstawił nowy prezes Jarosław Siergiej. Zysk netto wyniósł 140,8 mln zł (36,2 proc. więcej niż w 2002 r.), zysk ze sprzedaży 64,2 mln zł (wzrost o 31,4 proc. Przychody ze sprzedaży: 330,2 mln zł (plus 32,3 proc.). Przeładowano 36 mln ton ładunków, czyli nieco mniej niż w 2022 r.

PAP, sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Pod presją rolników rząd się cofa

Wielkanocny „prezent” Tuska – zabierze Polakom 3 mld zł

Płynie rzeka aut z importu