Polskie i niemieckie służby rozbiły akcyzowy gang

W działaniach na terenie Polski i Niemiec uczestniczyła dolnośląska KAS, CBŚP, SG, Prokuratura Regionalna we Wrocławiu, niemiecki prokurator i niemiecka służba celna. Zlikwidowano krajalnię tytoniu i zabezpieczono ponad 21 ton tytoniu. Zatrzymano 5 osób.

Grupa przestępcza popełniała przestępstwa karno-skarbowe w obrocie tytoniem sprowadzanym z Niemiec. Śledztwo prowadzą policjanci z Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP), oraz funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Rozbicie grupy przestępczej było możliwe dzięki współpracy dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), CBŚP, Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej (SG) i prokuratury.

Gang działał w woj. lubuskim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim. Na terenie Niemiec znajdował się magazyn, w którym przechowywano liście tytoniu – dlatego nawiązano współpracę z niemiecką służbą celną (ZollFahndungsamt Dresden).

Skoordynowane polsko-niemieckie działania doprowadziły do zatrzymania 5 osób w Polsce, zlikwidowano krajalnię tytoniu i przejęto ponad 2 tony krajanki tytoniowej. Na terenie Dolnej Saksonii zabezpieczono prawie 15 ton tytoniu. Akcja została poprzedzona przejęciem na początku lipca w woj. lubuskim 4 ton tytoniu, który był transportowany z Niemiec. W sumie zabezpieczono ponad 21 ton tytoniu.

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw karno-skarbowych. Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Śledczy wyjaśniają wszelkie okoliczności sprawy oraz rolę poszczególnych osób – śledztwo jest rozwojowe.

PR/RO

