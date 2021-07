Bezos: misją Blue Origin nie jest ucieczka z Ziemi

Celem misji kosmicznych Blue Origin nie jest ucieczka z Ziemi, lecz jej ochrona i budowa „drogi do kosmosu” dla przyszłych pokoleń - powiedział we wtorek szef firmy, miliarder Jeff Bezos po swoim pierwszym locie poza granicę atmosfery ziemskiej

To, co teraz robimy, to tylko pierwszy krok w kierunku czegoś wielkiego. Budujemy drogę do kosmosu, by mogły z niej korzystać nasze dzieci i ich dzieci - powiedział biznesmen podczas konferencji prasowej po pierwszym załogowym locie rakiety New Shepard.